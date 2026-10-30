Concacaf gira comunicado sobre la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Cartaginés

Alajuelense y Cartaginés recibieron una notificación oficial por parte de Concacaf como finalistas de la cuarta edición de la Copa Centroamericana.

En el comunicado se detalla lo adelantado, pues Cartaginés será el anfitrión del partido de ida de esta final de Centroamérica el miércoles 2 de diciembre en Estadio José Rafael Fello Meza en Cartago; mientras que Alajuelense recibirá el decisivo partido de vuelta el domingo 6 de diciembre en Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

La Concacaf hace un recuento con cada finalista y recuerda que Cartaginés avanzó a su primera final de la Copa Centroamericana 2026 tras una destacada campaña, en la que sobresalió en la fase de grupos, finalizando en el primer lugar del grupo D, antes de eliminar a Deportivo Saprissa y Olimpia en los cuartos de final y las semifinales, respectivamente.

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