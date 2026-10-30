Concacaf gira comunicado sobre la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Cartaginés

Alajuelense y Cartaginés recibieron una notificación oficial por parte de Concacaf como finalistas de la cuarta edición de la Copa Centroamericana.
En el comunicado se detalla lo adelantado, pues Cartaginés será el anfitrión del partido de ida de esta final de Centroamérica el miércoles 2 de diciembre en Estadio José Rafael Fello Meza en Cartago; mientras que Alajuelense recibirá el decisivo partido de vuelta el domingo 6 de diciembre en Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.
La Concacaf hace un recuento con cada finalista y recuerda que Cartaginés avanzó a su primera final de la Copa Centroamericana 2026 tras una destacada campaña, en la que sobresalió en la fase de grupos, finalizando en el primer lugar del grupo D, antes de eliminar a Deportivo Saprissa y Olimpia en los cuartos de final y las semifinales, respectivamente.
De Alajuelense, Concacaf indica que el tricampeón defensor disputará nuevamente la final del torneo, tras haber alcanzado esta instancia en todas las ediciones de la Copa Centroamericana hasta la fecha.
Además, hace reseña que la Liga terminó en el primer lugar del grupo A para avanzar a la fase eliminatoria, donde superó a dos clubes hondureños, Marathón en los cuartos de final y Motagua en las semifinales, para asegurar su lugar en la final.
Concacaf especificó que de acuerdo con el Reglamento de la Competencia, el club mejor clasificado según el total de puntos acumulados en la fase de grupos, los cuartos de final y las semifinales será el anfitrión del partido de vuelta de la final.
Entre los finalistas, esa tabla quedó así:
Alajuelense (17 pts, +7 DG)
Cartaginés (16 pts, +8 DG)
El ganador de esta competencia regional se coronará campeón de la Copa Centroamericana y obtendrá un boleto directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027.
Por su parte, el subcampeón, los dos semifinalistas eliminados, que son Olimpia y Motagua, más los dos ganadores del Play-In, que son Marathón y Deportivo Saprissa, también aseguraron su clasificación a la Copa de Campeones del próximo año, en la que comenzarán su participación en la primera ronda.
Además, la Concacaf ratificó las fechas de la final, que ya se conocían, solo que reveló la hora en la que se disputarán los partidos en la lucha por el título.
Así se jugará la final de la Copa Centroamericana
Partido de ida: Cartaginés vs. Alajuelense | Miércoles 2 de diciembre | 7 p. m. | Estadio José Rafael Fello Meza, Cartago, Costa Rica.
Partido de vuelta: Alajuelense vs. Cartaginés | Domingo 6 de diciembre | 6 p. m. | Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica.