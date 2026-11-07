AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Norris doma la lluvia y logra la pole en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Un constante aguacero y las penalizaciones marcaron las clasificaciones del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el Circuito Interlagos

Estas son las condiciones que enfrentaron los pilotos en la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el Circuito Interlagos de Sao Paulo.
Estas son las condiciones que enfrentaron en la pista los pilotos durante la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el Circuito Interlagos de Sao Paulo. MAURO PIMENTEL
AFP