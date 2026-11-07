Norris doma la lluvia y logra la pole en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Sao Paulo, Brasil. El piloto británico de McLaren, Lando Norris, domó la lluvia que bañó este sábado el circuito de Interlagos en Sao Paulo y partirá en la primera posición del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

Norris superó por milésimas a los dos pilotos de Mercedes, el también británico George Russell y el flamante campeón mundial, el joven italiano Kimi Antonelli.

Russell, sin embargo, deberá cumplir una sanción de cinco plazas debido a un cambio de un componente del motor de su coche y partirá en el sétimo puesto el domingo.

Antonelli acompañará a Norris en la primera línea y el podio lo completa el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), seguido del alemán de Audi, Nico Hülkenberg.

La lista de salida no estará conformada con los tiempos registrados en la qualy, puesto que cinco pilotos deben cumplir sanciones por modificaciones en sus monoplazas.

Norris logró el mejor tiempo en la clasificación en Brasil por tercer año consecutivo, aunque por primera vez bajo el agua, que retrasó la qualy durante hora y media.

Es su pole 20 en la máxima categoría del automovilismo.

“La suerte es que estaba mojado, si estuviera seco creo que no habría hecho el mejor tiempo”, afirmó el campeón de la Gran Carpa el año pasado. “Estaba confiado, pero fue difícil, había poca visibilidad. Fue una buena experiencia”.

El disgusto de Russell

Norris, de 26 años, tuvo tiempo de hacer la vuelta más rápida antes de que cayera nuevamente un temporal sobre Interlagos en la Q3.

A falta de unos siete minutos, con el británico en la cabeza, los equipos optaron por retirar y proteger sus monoplazas del aguacero.

“Ha sido bastante complicado, no sabía exactamente qué esperar. Nunca había pilotado aquí con la pista mojada, así que no sabía lo que me esperaba”, dijo Antonelli, el domingo anterior coronado el campeón más joven de la Fórmula 1, con 20 años y 68 días.

“Cometí un grave error, casi me salí de la pista en la curva 5, pero aún así conseguí la tercera posición, así que estoy satisfecho con ello”, agregó.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, conduce bajo la lluvia en las clasificaciones del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, este sábado en Sao Paulo. (MAURO PIMENTEL/AFP)

Debido a la sanción de Russell, el italiano saldrá en segunda posición, una ubicación funcional para que Mercedes se ilusione con ganar el título de constructores en Brasil.

La marca alemana necesita sumar tres puntos más que Ferrari, el otro equipo que también aspira a la corona, para volver a alzar un título que no logra desde 2021.

Russell, sin embargo, se sintió decepcionado por no haber conseguido la pole después de que su formación le indicara que levantara el pie en su última vuelta rápida.

“Enhorabuena a Lando, pero sin duda esa fue mi vuelta de pole. Deberíamos haber completado la vuelta”, sostuvo.

Los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, sumidos en una guerra de egos, fueron cuartos y undécimos, pero saldrán en la sétima y décima líneas, respectivamente, a raíz de las penalizaciones.

La lluvia, protagonista

La fuerte lluvia causó estragos en Interlagos, donde el francés Isack Hadjar (Red Bull), el británico Oliver Bearman (Haas), el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el tailandés Alexander Albon (Williams) completaron el Top-10.

Los pilotos apenas pudieron rodar dos minutos en la Q1 antes de que la sesión fuera suspendida por falta de visibilidad. El coche de seguridad autorizó la reanudación tras salir por tercera vez a la pista encharcada.

Con el asfalto muy mojado y lleno de agua, hubo varias salidas de ruta e incidentes. La Q2 incluso terminó abruptamente a falta de 40 segundos tras un accidente del debutante brasileño Rafael Camara (Haas).

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), campeón de la F1 consecutivamente entre 2021 y 2024, optó por no salir en esa sesión para no comprometer su coche.

Verstappen es uno de los cinco pilotos que recibió una sanción por cambios en el motor. Saldrá desde el fondo en el GP, acompañado del también sancionado, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).