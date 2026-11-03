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Puro Deporte

Kimi Antonelli: así fue su ascenso hasta la cima de la Fórmula 1

Esta es la trayectoria de Kimi Antonelli, el campeón más joven de Fórmula 1 en toda la historia

El piloto italiano Kimi Antonelli festeja en el Gran Premio de México tras asegurarse el título 2026 de la Fórmula 1.
El piloto italiano Kimi Antonelli festeja en el Gran Premio de México tras asegurarse el título 2026 de la Fórmula 1. CARL DE SOUZA
AFP

Ciudad de México. Desde sus primeros pasos en el kartismo hasta la conquista del Mundial de Fórmula 1 con Mercedes, el italiano Andrea “Kimi” Antonelli protagonizó una ascensión meteórica que culminó el domingo con el título a los 20 años y 68 días, récord de precocidad en la categoría más importante del mundo de los motores.

Kartismo

El padre de Kimi, Marco Antonelli, expiloto y director de equipo en la categoría GT, le enseñó a correr karts a los cinco años.