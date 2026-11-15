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Puro Deporte

No solo para los Mundiales: Italia también queda eliminada en la Nations League de Europa

La Selección de Bélgica le dio un paseo a Italia, que también fracasa en la Nations League

El volante de la Selección de Italia Issa Doumbia reacciona en el partido ante Bélgica por la Nations League de Europa.
El volante de la Selección de Italia Issa Doumbia reacciona en el partido ante Bélgica por la Nations League de Europa. JOHN THYS
AFP