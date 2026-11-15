No solo para los Mundiales: Italia también queda eliminada en la Nations League de Europa

Bruselas, Bélgica. Bélgica se clasificó para los cuartos de final de la Nations League de Europa al golear a Italia (4-1), que queda eliminada, este domingo en el estadio Rey Balduino, escenario de una actuación magistral de los Diablos Rojos.

La Nazionale, a la que le bastaba un empate para meterse en cuartos, había tomado sin embargo las riendas tras un muy buen inicio de partido.

Pero se apagó rápidamente, arrasada en once minutos por la furia de los hombres de Marc van Bommel, por momentos deslumbrantes, como un Jérémy Doku en una de sus noches grandes.

Italia, ya derrotada por Bélgica en el partido inaugural (0-2) a finales de setiembre pero que después había logrado ponerse de nuevo en posición de clasificarse, se situó en el buen camino gracias a un gol del infalible Pio Esposito, el décimo ya en 15 convocatorias, al minuto 11.

Pero la reacción belga no se hizo esperar, tomando la forma de un asedio asfixiante del área italiana, recompensado en tres ocasiones en once minutos (15′, 22′ y 26′).

Primero con bastante fortuna, cuando Maxim De Cuyper puso fin a una jugada confusa, y después aprovechando la dejadez de la defensa italiana, que se limitó a ver cómo el balón viajaba por su área antes de que el jugador del Lille Nathan Ngoy lo empujara a la portería de Gianluigi Donnarumma.

La joya de la noche cayó como colofón de esta frenética fase belga en el 26, con un Jérémy Doku en estado de gracia que encadenó una serie de regates a lo Lionel Messi para borrar a tres italianos antes de batir al guardameta del Manchester City.

Italia ya no podía más. Una actuación inesperada tres días después de la gesta ante Francia (victoria 3-1).

Kevin De Bruyne, especialmente motivado frente al país que le acoge -es jugador del Nápoles-, dio la asistencia en el cuarto gol de los suyos al servir a Diego Moreira (81′), mientras que el portero belga Senne Lammens se puso a la altura de sus compañeros deteniendo un penalti lanzado por Esposito en los últimos instantes.

Eufóricos, los belgas devolvieron a Italia a sus dudas.

Ausente de las tres últimas Copas del Mundo, aún tendrá que escalar varios peldaños antes de poder aspirar a regresar a la élite planetaria.