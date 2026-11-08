Nápoles acaba con la racha de la Lazio en la Serie A

Roma, Italia. Nápoles puso fin este domingo a la impresionante racha de seis victorias consecutivas de la Lazio, que tiene asegurado seguir como líder del campeonato de Italia, pero el empate 1-1 no satisface ni a Massimiliano Allegri, siempre bajo presión, ni a los tifosi napolitanos, muy enfadados con su equipo.

Invicta tras once jornadas, la Lazio de Gennaro Gattuso cuenta con dos puntos de ventaja sobre la Roma (2ª, 27 pts), vencedora del Sassuolo (3-0) el sábado, y cuatro sobre el Inter de Milán (3º, 25 pts), que juega a domicilio en Como (4º, 23 pts) este domingo a última hora de la tarde.

Por detrás en el marcador desde el minuto 28 tras un gol de Davide Frattesi, Nápoles rozó el KO en una primera parte de un solo sentido, antes de empatar con un gol en propia puerta de Alfonso Pedraza (48’).

En una segunda parte más equilibrada, los jugadores de Allegri pudieron haber arrancado la victoria con un disparo de Giovane (85’).

Los subcampeones de Italia 2026, que venían de dos derrotas consecutivas, ante la Juventus (2-0) y el Oporto (4-1), abandonaron el terreno de juego entre los silbidos de sus aficionados.

Su equipo, falto de confianza, sigue atascado en mitad de la tabla (10.º, 15 pts) y da la impresión de estar al borde de la implosión, entre jugadores que disimulan a duras penas sus frustraciones y un entrenador cada vez más cuestionado.

Llegado a mitad de año a Nápoles en sustitución de Antonio Conte, Allegri debería sobrevivir al parón de selecciones, pero ya no tiene mucho margen: su Nápoles, que ya perdió siete de sus quince partidos, se quedó descolgado en el campeonato y pasa por apuros en la Liga de Campeones.