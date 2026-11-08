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Nápoles acaba con la racha de la Lazio en la Serie A

La Lazio no pudo pasar del empate esta vez, aunque seguirá como líder de la Serie A de Italia

El defensor danés de la Lazio, Oliver Provstgaard, despeja de cabeza en el partido ante Nápoles por la Serie A de Italia, en el Estadio Diego Armando Maradona.
El defensor danés de la Lazio, Oliver Provstgaard, despeja de cabeza en el partido ante Nápoles por la Serie A de Italia, en el Estadio Diego Armando Maradona. CARLO HERMANN
AFP