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Puro Deporte

La Roma no falla y le sigue la pista de cerca a la Lazio en la Serie A

El fútbol italiano presenta un duelo de vecinos en la cima, con la Roma y la Lazio disputando el liderato y el Inter de Milán también al acecho

El volante portugués de la Roma Rodrigo Mora celebra el gol ante Sassuolo en el Estadio Olímpico, por la Serie A de Italia.
El volante portugués de la Roma Rodrigo Mora celebra el gol ante Sassuolo en el Estadio Olímpico, por la Serie A de Italia. FILIPPO MONTEFORTE
AFP