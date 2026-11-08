La Roma no falla y le sigue la pista de cerca a la Lazio en la Serie A

Roma, Italia. La AS Roma se adueñó, al menos por unas horas, del segundo puesto de la Serie A de Italia, gracias a su triunfo ante el Sassuolo (3-0), y se encuentra ahora a solo un punto del inesperado líder, su gran rival capitalino, la Lazio.

La Roma, todavía invicta esta temporada en la Serie A, se impuso gracias a los goles de Mario Hermoso (27′), a un tanto en propia puerta de Sebastian Walukiewicz (30′), y a un tercer gol del portugués Rodrigo Mora (58′).

Los Giallorossi (2º, 27 puntos) pasan por delante, al menos provisionalmente, del Inter de Milán (3º, 25 puntos), que recibe al Como (4º, 23 pts) el domingo, y se quedan a un punto de la Lazio que, antes de su partido de la undécima jornada el domingo en Nápoles, suma 28 puntos de 30 posibles.

Tras esta quinta derrota consecutiva, el Sassuolo sigue en una situación muy delicada (17º, 8 puntos), a un punto del primero en puestos de descenso, el Monza (18º, 7 puntos).

Decimosexto tras la cuarta jornada, Bolonia, por su parte, confirmó su espectacular reacción desde la llegada de Raffaele Palladino en sustitución de Domenico Tedesco al imponerse en Parma (2-1), lo que supone un cuarto triunfo consecutivo y le permite situarse 8º (17 puntos).