Múnich, Alemania. El delantero del Bayern Múnich Jamal Musiala, de 23 años, sufrió el lunes pasado un nuevo “episodio de ausencia”, debido a una disfunción neurológica tratada desde hace varios meses, confirmó este domingo la agencia SID, filial alemana de la AFP.

En agosto, durante la pretemporada, Jamal Musiala sufrió dos mareos en el transcurso de dos partidos.

Tras el segundo, en Heidenheim, reveló que padecía una “disfunción neurológica” que puede provocar “episodios de ausencia breves y temporales, fácilmente tratables” y que no representan “ningún riesgo adicional para la salud”.

El Bayern, al tanto de la situación desde “hace ya algún tiempo”, según el entrenador Vincent Kompany, explicó que estas dos “ausencias” se debían a la adaptación a su tratamiento farmacológico.

Desde entonces, Musiala tuvo otras dos “ausencias”, la última hace seis días, el lunes, que también se explica por la adaptación de su tratamiento.

Tras este ajuste, Musiala se encuentra bien y tuvo minutos el viernes contra el Colonia, dos meses después de una rotura muscular, el 24 de setiembre con la selección alemana.

También debería estar disponible para el partido del Bayern en Lille el miércoles en la Liga de Campeones.

La situación de Musiala, joya del Bayern y que en febrero de 2025 prorrogó su contrato hasta mediados de 2030, es objeto de intensos debates en la dirección del club de Múnich.

El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, el presidente de honor, Uli Hoeness, y el miembro del consejo de supervisión, Karl-Heinz Rummenigge, expresaron en los últimos días dudas acerca de que Musiala recupere completamente su nivel.

Incluso Rummenigge llegó a plantear la idea de revisar el salario de Musiala, uno de los más elevados del club.