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Murió un histórico jugador del fútbol argentino

Carlos Babington, fallecido este miércoles, hizo una gran carrera como futbolista en Huracán y la Selección de Argentina

El fallecido jugador argentino Carlos Babington disputa el balón entre los brasileños Luis Pereira y and Zé María, en este partido por el Mundial de Alemania 74.
El fallecido jugador argentino Carlos Babington disputa el balón entre los brasileños Luis Pereira y and Zé María, en este partido por el Mundial de Alemania 74. WOLFGANG WEIHS
AFP