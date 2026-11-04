Muerte de Jesús de Miguel: Tristeza en Castellón, donde ‘deja muchos recuerdos’

Castellón de la Plana, España. Velas, ramos de flores y aficionados en duelo: la muerte este martes de Jesús de Miguel sumió en una gran tristeza los alrededores del estadio del Castellón, su antiguo club, donde este futbolista que “lo daba todo” era “muy apreciado”.

Aunque las miradas se centran en Tenerife, donde el delantero de 30 años militaba esta temporada, el dolor también es intenso en esta ciudad situada al norte de Valencia, donde jugó durante los dos años y medio (enero de 2023-julio de 2025) que pasó en el club, actualmente en segunda división.

Tras el anuncio de su fallecimiento, el martes por la mañana, después de un choque el día anterior con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la segunda categoría del fútbol español, los aficionados se dirigieron al estadio de Castalia para depositar velas, mensajes y algunas fotografías.

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