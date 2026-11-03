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Muerte de Jesús de Miguel: otros casos de futbolistas que fallecieron por incidentes en la cancha

Luto en el fútbol: muerte de Jesús de Miguel se suma a casos de jugadores que fallecieron en la cancha o por incidentes en partidos

Aficionados del Tenerife depositan una ofrenda floral afuera del Estadio Heliodoro Rodríguez, en honor al jugador Jesús de Miguel Alameda, trágicamente fallecido tras el golpe en un partido.
Aficionados del Tenerife depositan una ofrenda floral afuera del Estadio Heliodoro Rodríguez, en honor al jugador Jesús de Miguel Alameda, trágicamente fallecido tras el golpe en un partido. ANDRES GUTIERREZ
AFP

París, Francia. Antes de Jesús de Miguel, el futbolista de segunda división española fallecido este martes a consecuencia de un choque en pleno partido, otros futbolistas murieron en un partido o por las consecuencias de un problema sufrido durante el juego:

• 3 de noviembre de 2026: el delantero español del Tenerife Jesús de Miguel (2ª división española) fallece en el hospital después de sufrir en la víspera un choque con el portero del Andorra.

Tras permanecer inconsciente sobre el césped, De Miguel fue llevado al hospital, donde su estado neurológico se agravó. Su fallecimiento se certificó el martes por la mañana.