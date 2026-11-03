Muerte de Jesús de Miguel: el mundo del fútbol se une con condolencias de Messi, Mourinho y la UEFA

Madrid, España. Nada más conocerse la noticia del trágico fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel, los mensajes de pésame llegaron, empezando por el Andorra, cuyo portero Jesús fue el protagonista del mortal choque en el terreno de juego.

“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”, afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.

“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

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