Muerte de Jesús de Miguel: el mundo del fútbol se une con condolencias de Messi, Mourinho y la UEFA

Madrid, España. Nada más conocerse la noticia del trágico fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel, los mensajes de pésame llegaron, empezando por el Andorra, cuyo portero Jesús fue el protagonista del mortal choque en el terreno de juego.
“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”, afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.
“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.
Los clubes españoles se unieron al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife, al igual que figuras de todo el mundo.
“Los sentimientos van todos para la familia y los amigos del jugador que falleció”, afirmó el entrenador del Real Madrid José Mourinho, que no se olvidó del mal momento que debe estar atravesando el portero del Andorra.
“Tiene que ser un momento muy complicado para el otro jugador afectado por la situación. Es triste para todos”, aseguró Mourinho en rueda de prensa en Atenas, donde los merengues enfrentarán al AEK por la Champions.
Por su parte, Lionel Messi también dedicó un mensaje de consuelo: “No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el argentino en su Instagram.
La Federación Española aplazó los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina de esta semana como señal de respeto.
La UEFA decretó un minuto de silencio en todos sus partidos de la semana, que empezó a guardarse este martes en todos los encuentros de Champions.
Tampoco sonó su himno de la competición en señal de duelo por De Miguel y los 69 fallecidos en la accidente ferroviario ocurrido en España la pasada semana.
Las muestras de dolor también llegaron desde los ámbitos de la sociedad y política españolas.