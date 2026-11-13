México llega a la Nations League a resolver su escasez de goles

Ciudad de México. Dos goles en cuatro partidos... la baja producción ofensiva del México de Rafael Márquez es el punto a solucionar si el Tri quiere instalarse en las semifinales de la Nations League de Concacaf.

Márquez llega a la eliminatoria de cuartos de final contra Jamaica presionado además porque se convirtió en el primer entrenador en la historia de la selección mexicana que no gana en sus cuatro primeros partidos.

La ida se jugará el sábado en Kingston (7 p. m. hora de Costa Rica) y la vuelta el martes en Monterrey.

En la pasada fecha FIFA, entre setiembre y octubre, el Tri obtuvo dos empates y sufrió dos derrotas.

Contó con una nómina en la que aparecieron 13 jugadores que no estuvieron en el Mundial 2026, entre ellos seis que hicieron su debut internacional oficial.

“Le di minutos a todos y hemos visto quién puede estar y quién no”, dijo el DT.

El Tri empató 1-1 ante Colombia y Perú, después fue goleado 3-0 por Estados Unidos y perdió 2-0 ante Chile.

“Hay mucha frustración por los resultados”, reconoció el extremo Roberto Alvarado, figura mexicana en el Mundial.

De cara a la Liga de Naciones, Márquez decidió sacar al combinado nacional de la Ciudad de México para preparar la eliminatoria contra Jamaica en el balneario de Cancún.

Reforzar el último tercio

El exdefensor del FC Barcelona dio continuidad a la formación que heredó de su antecesor Javier Aguirre con dos volantes ofensivos, dos extremos y un punta.

En esos primeros cuatro partidos, concluyó que a los suyos les “faltó más claridad en el último tercio, generar más jugadas”.

Para los últimos juegos del año, Márquez recuperó al delantero Julián Quiñones, de gran Mundial y quien se perdió la pasada fecha FIFA por una sobrecarga muscular.

Para incentivar el juego ofensivo también citó a Andrés Montaño, mediocampista clave para el Cruz Azul, que lidera la liga mexicana.

Montaño, de 24 años, viene de dar cinco asistencias y anotar seis goles con su club.

Por los costados, el Tri contará con el veterano Jesús “El Tecatito” Corona, extremo de 33 años que vuelve a defender su país tras cuatro años de ausencia.

Para la serie ante Jamaica, México cuenta con tres centrodelanteros: los mundialistas Armando “La Hormiga” González y Santiago Giménez, y el inédito Armando León.

González y Giménez no anotaron en la pasada fecha FIFA, en la que el segundo fue muy criticado por fallar dos oportunidades claras contra Estados Unidos.

La convocatoria de Giménez fue muy cuestionada porque en esta temporada solo lleva dos goles con el Oporto de Portugal.