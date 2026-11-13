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México llega a la Nations League a resolver su escasez de goles

El nuevo entrenador de México, la leyenda Rafael Márquez, empieza a enfrentar la presión por obtener resultados en la Nations League de Concacaf

El fogueo entre Estados Unidos y México de octubre pasado en Arizona, incluyó esta breve trifulca. Los locales ganaron 3-0.
El fogueo entre Estados Unidos y México de octubre pasado, en Arizona, incluyó esta breve trifulca. Los locales ganaron 3-0. CHRIS CODUTO
AFP