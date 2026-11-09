Mercedes vuelve a la cima de la Fórmula 1 gracias a Kimi Antonelli

Sao Paulo, Brasil. Una semana después de la coronación de Kimi Antonelli, Mercedes confirmó su regreso a la cima de la Fórmula 1 gracias al título de constructores conquistado en Sao Paulo, que pone fin a cinco años de sequía frente a sus grandes rivales.

A la escudería alemana le costó volver a la senda de la gloria, un pasaje que caminó a sus anchas con Lewis Hamilton al volante de las Flechas de Plata entre 2014 y 2021. En ese lapso, apenas se le escapó la corona de pilotos en esa última temporada.

“Nos han hecho falta varios años para volver a lo más alto, lo que ha exigido una enorme determinación y un trabajo arduo por parte de todos”, destacó el domingo el director de la escudería, Toto Wolff, durante las celebraciones en el Circuito de Interlagos.

El equipo alemán, cuya fábrica y centro de investigación se encuentran al norte de Londres, obtuvo su noveno título de constructores en la casa del legendario Ayrton Senna.

“Pocos equipos han sido capaces de volver y ganar de nuevo”, se jactó el empresario austríaco de 54 años, artífice de este y buena parte de los triunfos de Mercedes.

Decenas de ingenieros, técnicos, mecánicos y directivos de Mercedes se mostraron exultantes en el podio en Sao Paulo, bajo la lluvia y la champaña.

Rodearon a Wolff, al prodigio italiano Antonelli, de 20 años, y al británico George Russell, que recuperó la sonrisa tras una temporada decepcionante a nivel personal.

El piloto italiano Kimi Antonelli recorre a toda velocidad el Gran Premio de Brasil este domingo 8 de noviembre, donde Mercedes se aseguró el título de constructores de la Fórmula 1. (MARCEL VAN DORST/NurPhoto via AFP)

El campeón del mundo más joven de la historia de la F1, coronado el fin de semana anterior en México, confesó que habría preferido lograr su décima victoria del año en Brasil, donde solo fue quinto, por detrás de Russell.

Mejor adaptación

En Interlagos, ninguno de los dos pilotos de Mercedes subió a un podio formado por el británico Lando Norris, ganador de la carrera, el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar.

Pero “lo más importante es que el equipo haya ganado el campeonato de constructores”, precisó Antonelli, que conquistó la Gran Carpa y a sus cientos de millones de aficionados, tanto por su talento en pista como por su personalidad en público.

Su compañero inglés, completamente superado esta temporada, elogió también “a las 2.400 personas de Mercedes y de AMG en el Reino Unido” y en Alemania que pusieron fin a cinco años de “lucha”.

Reconoció, sin embargo, “altibajos” esta campaña, en la que empezó como gran favorito y solo ha ganado tres Grandes Premios.

Mercedes fue campeona por última vez en 2021 y Hamilton en 2020. Desde entonces se abrió paso a un período difícil, dominado por Red Bull y McLaren, debido a una reglamentación a la que las Flechas de Plata les costó adaptarse.

En cambio, la revolución iniciada en 2026, con motores híbridos (al 50% eléctricos y térmicos) y una revisión de los chasis y de la aerodinámica, encajó perfectamente con Wolff y compañía.

Sus equipos desarrollaron monoplazas ultradominantes, sobre todo en la primera mitad de la temporada.

Los rivales reducen la diferencia

“Hemos tenido que hacer evolucionar el coche, responder a nuestros rivales y optimizar cada vez que se presentaba la ocasión”, resumió el ingeniero jefe Andrew Shovlin, reconociendo las mejoras de Red Bull, McLaren y Ferrari en la segunda parte del curso.

Tras el verano boreal (mitad de año), los tres rivales de Mercedes se acercaron al rendimiento del constructor alemán, especialmente Red Bull.

Con tres victorias del tetracampeón mundial Max Verstappen, la escudería austríaca saltó al tercer escalón en la clasificación de constructores y puede arrebatar a Ferrari el subcampeonato en las tres pruebas restantes.

El neerlandés y Red Bull se perfilan como los grandes rivales de Antonelli y Mercedes para el próximo año.

Con su noveno título, Mercedes igualó a Williams, aunque aún está lejos de Ferrari, la escudería más antigua y laureada, con 16 coronas, la última en 2008.