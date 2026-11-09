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Puro Deporte

Mercedes vuelve a la cima de la Fórmula 1 gracias a Kimi Antonelli

La escudería Mercedes vuelve a lo más alto de la Fórmula 1 tras cinco años de sequía

Los integrandes del equipo Mercedes celebran en el Circuito de Interlagos, in Sao Paulo, Brasil, tras ganar el campeonato de constructores de la Fórmula 1.
Los integrandes del equipo Mercedes celebran en el Circuito de Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, tras ganar el campeonato de constructores de la Fórmula 1. STRINGER
AFP