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Puro Deporte

Lando Norris gana en Brasil y Mercedes se asegura el título de constructores de Fórmula 1

En una emocionante carrera en el Gran Premio de Brasil, Lando Norris se dejó la victoria mientras la escudería Mercedes aseguró el primer lugar de la temporada

Los coches de Fórmula 1 circulan por el Gran Premio de Brasil en el Circuito Interlagos de Sao Paulo, con edificios y una favela al fondo.
Los coches de Fórmula 1 circulan por el Gran Premio de Brasil en el Circuito de Interlagos en Sao Paulo, con edificios y una favela al fondo. MAURO PIMENTEL
AFP