Mbappé busca sosiego en la Selección de Francia tras la tormenta

París, Francia. Segundo en el Balón de Oro, polémica con China... Tras dos semanas muy agitadas, Kylian Mbappé vuelve a la selección francesa con la perspectiva de recuperar su puesto de delantero centro ante la ausencia de Ousmane Dembélé.

Como en cada concentración, la superestrella de 27 años está en el centro de todas las miradas mientras los Bleus de Zinedine Zidane preparan sus dos compromisos de Liga de Naciones de Europa contra Italia y Turquía, el jueves en Milán y el domingo en Burdeos.

El desafío no es menor en su retorno, tras perderse los tres últimos partidos internacionales por lesión: hay una plaza en cuartos de final por conseguir, luego de un inicio casi perfecto en esta competición (3 victorias, un empate).

Pero con Mbappé lo extradeportivo suele imponerse sobre el fútbol y sus posibles declaraciones serán observadas con tanta atención como su regreso al terreno de juego con la selección.

Por 28 puntos

El capitán sufrió dos duros golpes después de resentirse de la rodilla izquierda durante la visita de Francia a Turquía, el 25 de septiembre en Izmit, justo después de marcar el gol de la victoria (1-0).

El 26 de octubre estaba convencido de que saldría de Londres con su ansiado primer Balón de Oro, respaldado por un 2026 excepcional en el plano individual pese a la ausencia de títulos colectivos.

Máximo goleador del Mundial, de la Liga de Campeones de Europa y de la liga española, el delantero del Real Madrid se embarcó en una campaña mediática a todo tren para conquistar por fin el prestigioso trofeo.

Le ayudaba, además, haberse convertido en el máximo realizador de la historia de la Copa del Mundo.

Pero sus esperanzas se vieron truncadas por el triunfo del inglés Harry Kane, que le superó por tan solo 28 puntos en la votación.

Apenas unas horas después de esa enorme desilusión, el campeón del mundo de 2018 se vio implicado en una gran controversia originada en China cuyas consecuencias aún están lejos de haber terminado.

La difusión de un video en el que bromeaba sobre un meme que lo representa con los rasgos de Mao Zedong, al que califica de “dictador chino”, provocó la ira de las autoridades locales.

Sus disculpas no impidieron la pérdida de varios contratos publicitarios en el gigante asiático, mientras que la televisión china decidió dejar de emitir los partidos de LaLiga.

En este contexto candente, habitual para él, Mbappé llegó el lunes al Centro Nacional de Fútbol de Clairefontaine, en las afueras de París. Con el objetivo de dejar atrás las polémicas y centrarse en el fútbol.