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Mbappé busca sosiego en la Selección de Francia tras la tormenta

Luego de semanas de polémica, Kylian Mbappé busca concentrarse en el fútbol con la Selección de Francia

Kylian Mbappé y Michael Olise disputan el balón en la práctica de Francia este 9 de noviembre, en el centro de entrenamiento a las afueras de París.
Kylian Mbappé y Michael Olise disputan el balón en la práctica de Francia este 9 de noviembre, en el centro de entrenamiento a las afueras de París. FRANCK FIFE
AFP