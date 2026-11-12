Marcelo Gallardo hace un anuncio sobre su selección antes del partido entre Ecuador y Costa Rica

Quito, Ecuador. Ecuador enfrentará a Costa Rica con “bajas de importancia”, según anunció este jueves su seleccionador, el argentino Marcelo Gallardo, al informar sobre las lesiones del mediocampista Denil Castillo y del delantero Kevin Rodríguez.

La Tricolor medirá fuerzas contra el combinado tico el viernes en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, y el martes ante Bolivia en la costera Guayaquil (suroeste).

El Muñeco Gallardo tampoco podrá disponer de Alan Franco y Alan Minda.

De esta manera, Ecuador pierde a dos volantes y a dos jugadores de ataque, su talón de Aquiles.

“Tenemos algunas bajas de importancia”, lamentó Gallardo en un rueda de prensa.

Por otro lado, el DT argentino recuperó para estos dos encuentros a Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata, columna vertebral de la Tricolor.

Denil Castillo resultó lesionado el miércoles durante el entrenamiento, mientras que la Rola Rodríguez está en “evaluación” porque llegó a la concentración con “un molestia en el tobillo”, señaló.

El delantero del Union Saint-Gilloise belga también fue baja por lesión en el debut de Gallardo al frente de la Tricolor, en la gira por Asia en setiembre y octubre pasados.

Gallardo busca su primera victoria como DT ecuatoriano. En su estreno perdió contra Corea del Sur y empató con Japón y Panamá, perdiendo con estos dos en tanda de penales al tratarse de una copa amistosa.

“Mañana intentaremos ser más fuertes” que Costa Rica, advirtió el argentino de 50 años.

Remarcó que el combinado centroamericano, al igual que Ecuador, está empezando un nuevo proceso de la mano de su exestrella Bryan Ruiz, al que consideró un jugador “muy destacado”.

Costa Rica en su historia ha presentado “una idea de juego atractiva”, señaló Gallardo.