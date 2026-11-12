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Marcelo Gallardo hace un anuncio sobre su selección antes del partido entre Ecuador y Costa Rica

La Selección de Ecuador recibe a Costa Rica este viernes en Quito, bajo el mando del argentino Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo es el entrenador de la Selección de Ecuador que enfrentará a Costa Rica este viernes. Aquí, en un partido ante Corea del Sur de setiembre.
Marcelo Gallardo es el entrenador de la Selección de Ecuador que enfrentará a Costa Rica este viernes. Aquí, en un partido ante Corea del Sur de setiembre. JUNG YEON-JE
AFP