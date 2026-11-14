Marcelo Gallardo celebró ante Costa Rica su primera alegría con Ecuador

Marcelo Gallardo, entrenador de la selección de Ecuador, se mostró muy conforme con el rendimiento de su equipo al ganarle 2 a 0 a Costa Rica, en lo que es su primera victoria en el banquilo de la mitad del mundo.

El timonel aseguró que le pareció interesante la idea que intentó proponer el cuadro de Costa Rica, sin embargo fue claro en que su equipo consiguió dominar y proponer un ritmo de juego que le permitió ser superior a la Tricolor.

Para Gallardo el partido contra Costa Rica fue determinante, al punto que le permitió ganar confianza en ofensiva.

“Creo que fuimos de menor a mayor, el equipo terminó dando una muy buena imagen, estoy muy feliz”, declaró en conferencia de prensa.

Jordy Caicedo abrió la cuenta en el minuto 22′ en el estadio Olímpico Atahualpa y el capitán ecuatoriano, Moisés Caicedo, anotó el segundo a los 83′ de penal.

Gallardo agregó que fue un partido “bueno, de construcción”.

Este viernes fue además la primera vez que el argentino dirigió a su nuevo equipo en territorio ecuatoriano.

Su debut había sido en una gira por Asia en la fecha FIFA de setiembre y octubre, en la que perdió ante Corea del Sur y empató con Japón y Panamá, cayendo luego con estos dos en tanda de penales al ser una copa amistosa.

“Es un buen inicio reencontrarnos con el público ecuatoriano y regalarles esta primera victoria”, afirmó Gallardo.

El once local estuvo cobijado por un Olímpico Atahualpa vestido de amarillo, un escenario especial para los ecuatorianos porque ahí sellaron su primera clasificación a un Mundial, el de Corea del Sur y Japón 2002.

Ecuador se enfrentará el martes a Bolivia en el estadio Monumental, en la costera Guayaquil (suroeste). Costa Rica, por su parte, jugará el mismo día ante la nueva Argentina sin Lionel Messi en Córdoba.