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Marcelo Gallardo celebró ante Costa Rica su primera alegría con Ecuador

El entrenador de Ecuador, Marcelo Gallardo, explicó que para él era determinante encontrar claridad ofensiva ante Costa Rica

Marcelo Gallardo vivió con mucha tranquilidad el desarrollo del juego entre la selección de Ecuador y la Selección de Costa Rica.
Marcelo Gallardo vivió con mucha tranquilidad el desarrollo del juego entre Ecuador y la Selección de Costa Rica. ARMANDO PRADO

Esteban Valverde y AFP