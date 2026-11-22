Liverpool, Reino Unido. El argentino Mauricio Pochettino se estrenó como nuevo entrenador del Manchester United con una dura derrota 4-0 de visita ante el Liverpool este domingo, en la 11ª jornada de la Premier League.

Los Red Devils están viviendo un inicio de temporada catastrófico y son ahora penúltimos en la clasificación, en posiciones de descenso al Championship (2ª división), con apenas ocho puntos en los once partidos disputados.

La expulsión del francés Leny Yoro en el minuto 8 por una falta sobre el sueco Alexander Isak siendo el último defensor dejó muy herido al United en Anfield. A partir de ahí todo fue una catástrofe, mientras Pochettino asistía al naufragio sin poder enderezar la nave.

El húngaro Dominik Szoboszlai (10′) y el alemán Florian Wirtz (13′), este último con un remate acrobático, asestaron dos puñetazos a un United que quedaba noqueado ya antes de llegar al cuarto de hora.

En la segunda mitad, el Liverpool completó su goleada en este duelo de rivalidad vecinal con las dianas de Rio Ngumoha (66′) y del español Víctor Muñoz (82′), muy bien asistidos por el francés Bradley Barcola y Wirtz, respectivamente.

No hubo por lo tanto “efecto Pochettino” y el entrenador, que aterrizó en Inglaterra el miércoles en reemplazo de Michael Carrick y después de terminar su etapa como seleccionador de Estados Unidos, tiene ahora la misión de devolver la confianza a un equipo a la deriva.

El argentino de 54 años tuvo un mal reencuentro con la liga inglesa, donde ya dirigió en el pasado al Southampton (2013-2014), el Tottenham (2014-2019) y el Chelsea (2023-2024).

El United suma ahora cinco derrotas en esta Premier League, donde únicamente ganó uno de sus partidos, al Ipswich a finales de agosto, un balance muy pobre para un histórico que ha sido veinte veces campeón de Inglaterra y tres veces de Europa.

Por su parte, el Liverpool se asienta en la zona Champions con este triunfo, consolidando el cuarto lugar y aprovechando que ninguno de los tres primeros pudo ganar.

Los Reds se acercan a siete puntos del líder Arsenal, que empató 2-2 el sábado en Newcastle, y a uno de Brighton (2º), que perdió 2-0 este domingo en Hull, y de Manchester City (3º), que el sábado igualó 1-1 en casa contra el Fulham.