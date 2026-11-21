En una profunda racha negativa, el Manchester City empató ante el Fulham (1-1), en la apertura de la jornada 11 del campeonato inglés, mientras que el Arsenal, vigente campeón y líder del torneo, sufrió para empatar 2-2 en su visita al Newcastle.

Los Citizens, que habían encadenado tres derrotas consecutivas en liga antes del parón internacional, nunca dieron la sensación de imponerse a un rival claramente a su alcance.

En desventaja al descanso tras un gol del brasileño Rodrigo Muniz (16′), los jugadores de Enzo Maresca igualaron con una volea de su centrocampista Elliot Anderson (57′), pero prácticamente no volvieron a llevar peligro después.

Como muestra de su falta de agresividad ofensiva, la estrella noruega Erling Haaland no estuvo ni una sola vez en posición de disparo en la segunda parte.

La ausencia total de ocasiones de gol a partir del segundo intento de Elliot Anderson (65′) no augura nada bueno para el City el resto de la temporada, ni tampoco la evidente falta de conexiones entre los cuatro jugadores ofensivos (Haaland, Doku, Foden y Ndiaye).

Con 28 puntos, los Gunners tienen seis unidades de ventaja sobre sus dos más directos perseguidores, Brighton (2º) y Manchester City (3º).

En su partido en St James’ Park, el Arsenal se adelantó en el 33′ gracias a Eberechi Eze, pero las Urracas remontaron luego gracias a Harvey Barnes (49′) y al alemán Malick Thiaw (62′).

Poco después, en el 68′, el Arsenal sufrió la lesión de su arquero español David Raya, quien tuvo que ser cambiado por su compatriota Kepa Arrizabalaga.

El encargado de salvar un punto para los londinenses frente a los duodécimos de la clasificación, en un partido que se complicaba por momentos, fue Noni Madueke, que puso en el 78′ el 2-2 definitivo.

Peor todavía le fue esta jornada al Chelsea, que se desintegró 4-1 en casa ante el Leeds.

Es el tercer revés en cuatro partidos para los Blues, que pierden contacto con el grupo de cabeza.

El Chelsea empezó bien, con un tanto del neerlandés Emmanuel Emegha (25′), pero el Leeds remontó luego con un doblete de Noah Okafor (27′, 58′) y tantos de Dominic Calvert-Lewin (53′ de penal) y Brenden Aaronson (90+1′).

Con 20 tantos recibidos, el Chelsea es el tercer equipo más goleado en esta Premier League.

El Leeds le adelanta en la tabla, colocándose sexto con un punto más que su rival de este sábado.

Por su parte, el Bournemouth continúa con su resurrección: era decimoctavo de la tabla hace apenas un mes y ahora es cuarto, dentro de los puestos de Liga de Campeones, después de superar 2-0 al Nottingham Forest (17º).

Es el quinto triunfo seguido del Bournemouth, que desde el 10 de octubre solo ha recibido un tanto.

El brasileño Evanilson (19′) y el neerlandés Justin Kluivert (45+3′) anotaron sus goles en este nuevo triunfo.