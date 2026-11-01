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Arsenal gana en Liverpool y es el nuevo líder de la Premier League

El Arsenal sacó a relucir su casta de campeón de la Premier League en la visita al Liverpool

El húngaro del Liverpool Milos Kerkez va con todo ante Noni Madueke, del Arsenal, en el partido por la Primer League de Inglaterra.
El húngaro del Liverpool Milos Kerkez va con todo ante Noni Madueke, del Arsenal, en el partido por la Premier League de Inglaterra. DARREN STAPLES
AFP

Liverpool, Reino Unido. El Arsenal, vigente campeón, se colocó líder en solitario en la Premier League al ganar 1-0 en una feroz batalla de visita al Liverpool, en el único duelo de este domingo de la novena jornada del torneo inglés.

Hacía catorce años que los Gunners no ganaban en Anfield en un partido de Premier League y este éxito llegó gracias a un gol de Kai Havertz en el minuto 16.

Un mal saque del brasileño Alisson permitió al Arsenal robar el balón y montar un contragolpe que concluyó con un pase de la muerte de Declan Rice que se paseó por el área hasta que el atacante alemán envió a la red de los locales.