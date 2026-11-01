Arsenal gana en Liverpool y es el nuevo líder de la Premier League

Liverpool, Reino Unido. El Arsenal, vigente campeón, se colocó líder en solitario en la Premier League al ganar 1-0 en una feroz batalla de visita al Liverpool, en el único duelo de este domingo de la novena jornada del torneo inglés.
Hacía catorce años que los Gunners no ganaban en Anfield en un partido de Premier League y este éxito llegó gracias a un gol de Kai Havertz en el minuto 16.
Un mal saque del brasileño Alisson permitió al Arsenal robar el balón y montar un contragolpe que concluyó con un pase de la muerte de Declan Rice que se paseó por el área hasta que el atacante alemán envió a la red de los locales.
Durante el resto del partido, los Reds multiplicaron sus ofensivas para evitar la derrota, pero sin fortuna ante el arco defendido por el español David Raya.
La última vez que el Arsenal había ganado en liga en el terreno del Liverpool fue en setiembre de 2012, cuando Arsène Wenger era entrenador de los londinenses y el español Mikel Arteta, el actual técnico del equipo, era su capitán.
Con 24 puntos, el Arsenal arrebata el liderato al Manchester City (2º, 21), que el sábado perdió 1-0 en casa ante el Brighton (3º, 19).
El Liverpool (5º, 15) se encuentra detrás del Chelsea (4º, 16), que el sábado derrotó 2-0 al Manchester United (apenas 17º, al borde de la zona de descenso).