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Puro Deporte

Los Rays resucitaron en la entrada 12 y siguen vivos en la Serie Mundial

En un emocionante partido que se fue a 12 entradas, los Rays de Tampa extendieron la Serie Mundial ante los Cerveceros de Milwaukee

Ben Williamson, de los Rays de Tampa, celebra tras impulsar la carrera que les dio el triunfo ante los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Mundial, en el Tropicana Field de Florida.
Ben Williamson, de los Rays de Tampa, celebra tras impulsar la carrera que les dio el triunfo ante los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Mundial, en el Tropicana Field de Florida. JAMIE SQUIRE
AFP

St. Petersburg, Estados Unidos. Con una agónica remontada en extra innings, los Rays de Tampa Bay derrotaron la madrugada del miércoles 4x3 a los Cerveceros de Milwaukee y evitaron la barrida en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Cerveceros tenían en la mano el primer título de su historia cuando el novato Cooper Pratt conectó un jonrón en la duodécima entrada que los ponía en cabeza 3x2, pero los Rays le dieron la vuelta en su último turno gracias a sencillos de Jonny DeLuca y Ben Williamson.

Tampa Bay, que hospedará el quinto partido este miércoles, sigue de todas formas 3-1 abajo y necesita completar una milagrosa remontada que nadie ha logrado en un Clásico de Otoño.