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Milwaukee aplasta a los Rays y está a un paso de coronarse en la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee encadenaron su tercera victoria en Serie Mundial contra unos Rays que no tienen respuestas

Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, dispara uno de sus cuatro hits en el partido ante los Rays de Tampa por la Serie Mundial en el Tropicana Field de . St Petersburgo, Florida.
Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, dispara uno de sus cuatro hits en el partido ante los Rays de Tampa por la Serie Mundial en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida. AL BELLO
AFP

St. Petersburg, Estados Unidos. En una noche mágica del venezolano Jackson Chourio, los Cerveceros de Milwaukee machacaron este lunes 10x1 a los Rays de Tampa Bay y avanzaron 3-0 en el global de la Serie Mundial, a solo un triunfo del primer trofeo de Grandes Ligas de su historia.

La demoledora ofensiva de Milwaukee, que tomó una temprana ventaja de dos carreras, explotó en una descomunal quinta entrada de ocho anotaciones impulsada por el joven Chourio, autor de cuatro hits en el Tropicana Field de los Rays.

Los Cerveceros tendrán su primera oportunidad de coronarse en el cuarto juego del martes mientras los Rays necesitan una milagrosa remontada que nadie ha conseguido en un Clásico de Otoño.