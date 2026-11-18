Los Ángeles, Estados Unidos. Los Pistons de Detroit acabaron el martes con la racha de 12 victorias consecutivas de los Spurs de San Antonio, la más prolongada del momento en la NBA, con un triunfo a domicilio por 105-93.

A continuación, las escenas más destacadas de la más reciente jornada de la liga de básquet norteamericana.

Wemby no es suficiente

En San Antonio, los hinchas de los Spurs asistieron a la primera derrota de su equipo desde el 23 de octubre. Los vigentes subcampeones arrancaron la campaña con dos tropiezos ante el Thunder de Oklahoma City Thunder y los Rockets de Houston, pero después mantuvieron la imbatibilidad durante 12 partidos.

La racha concluyó con una visita de Detroit, tercero de la Conferencia Este, en una noche de inspiración de sus dos bases, Cade Cunningham y Daniss Jenkins, que se combinaron para 52 puntos.

Cunningham, líder de los Pistons, terminó con 27 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias en un partido que los Spurs mantenían bajo control hasta mediados del tercer cuarto.

Trece puntos seguidos de Cunningham y Jenkins pusieron en cabeza a los Pistons, cuya defensa dejó a los Spurs por debajo de los 100 puntos por primera vez esta campaña.

Wembanyama, que falló siete de sus ocho intentos de triple, concluyó con 25 puntos y 18 rebotes. El base De’Aaron Fox también erró sus cinco lanzamientos desde la línea de tres puntos y se quedó en 6 puntos.

La derrota descendió al segundo puesto del Oeste a San Antonio (12-3) por detrás de Los Angeles Lakers (12-2).

Las consecuencias podrían ser mucho peores para los Spurs, ya que su joven escolta Dylan Harper abandonó la cancha cojeando a finales del último cuarto tras sufrir una aparente lesión en la pierna izquierda en una jugada sin contacto.

‘¡Es una locura!’

Los Lakers remontaron una desventaja de 18 puntos en la segunda mitad y derrotaron a los Hornets de Charlotte en la prórroga por 118-114, liderados por los 47 puntos de Quentin Grimes.

Los Hornets ganaban por 111-108 a falta de 12 segundos cuando Coby White falló su segundo tiro libre.

Matisse Thybulle capturó el rebote y pasó el balón a Luka Doncic, que recorrió rápidamente la pista y asistió a Grimes, quien anotó su décimo triple de la noche y forzó la prórroga.

Los Lakers cerraron la prórroga con un parcial de 7-0 y ampliaron a nueve su racha de victorias, la más larga actualmente en la NBA tras la derrota de San Antonio.

Grimes se convirtió en el segundo jugador de la historia de los Lakers en anotar 10 triples en un partido, después del fallecido Kobe Bryant.

“¡Es una locura! Kobe es uno de mis ídolos”, dijo Grimes.

Knicks toman otra vez Toronto

Los Knicks de New York Knicks, verdugos de los Spurs en las pasadas Finales, sí se anotaron un triunfo a domicilio frente a los Raptors de Toronto por 111-102.

El ataque de los Knicks, que ya habían ganado en Toronto el domingo, se concentró en las manos de sus dos figuras, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns.

El pívot dominicano-estadounidense terminó con 16 puntos, 16 rebotes y 8 asistencias mientras Brunson fue el máximo anotador con 31 puntos.

Tras un preocupante inicio de temporada, con tres derrotas seguidas, los campeones asoman en la sexta plaza del Este con un balance de 8-6.

Los Raptors, por su parte, son novenos del sector (5-9) y este martes avanzaron que su estrella, Kawhi Leonard, seguirá de baja como mínimo una semana más.