Londres, Reino Unido. En un atractivo pulso entre los líderes de la Premier League y la Bundesliga, Arsenal y Borussia Dortmund empataron 1-1, este martes en uno de los choques estelares de la quinta jornada de la Champions.

Los Gunners, vigentes subcampeones del torneo, se adelantaron en el minuto 10 con un potente disparo del sueco Viktor Gyökeres y el Dortmund igualó en el 55′ gracias a un tiro ajustado al palo de Maximilian Beier.

El reparto de puntos en Londres complica al Arsenal en su intento de pelear por el liderato de esta fase regular: con 11 puntos es quinto, ahora a cuatro del Real Madrid, que goleó 5-1 al PSV y tiene un pleno de 15 unidades.

El PSG, vigente doble campeón de Europa y que ganó en las cuatro primeras jornadas, puede seguir el paso de los madrileños el miércoles si vence a la Roma.

Por su parte, el Borussia Dortmund escala provisionalmente al sétimo lugar, ahora con 10 puntos, dentro por ahora del Top 8 clasificatorio directamente para los octavos de final y olvidando poco a poco su revés ante el Bodo/Glimt en la segunda jornada.