Madrid, España. El Real Madrid remontó para golear 5-1 al PSV Eindhoven este martes en la Champions League y mantener su impecable recorrido en el torneo continental.

El PSV se adelantó en el Estadio Santiago Bernabéu con un gol de penal del veterano Ivan Perisic (32′), pero Federico Valverde (50′), Jude Bellingham (60′), Kylian Mbappé (64′ y 84′) y Vinícius (87′) dieron la vuelta al partido.

La victoria, la quinta en cinco partidos de Champions, pone a los merengues muy cerca de poder asegurarse un puesto entre los ocho primeros de la clasificación y pasar directamente a octavos.

El Real Madrid volvió a imponerse tras mostrar, en lo que parece una costumbre en sus últimos partidos, su peor cara de inicio para después de la pausa hacerse el amo del encuentro y darle la vuelta al resultado en apenas diez minutos.