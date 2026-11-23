Madrid, España. El joven delantero Carlos Espí se convirtió en el revulsivo de José Mourinho en el Real Madrid para desatar encuentros complicados antes de recibir el martes al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

“La historia del fútbol está llena de gente como él, que es decisiva sin jugar muchos minutos”, recordó el sábado el técnico portugués del Real Madrid tras la trabajada victoria 2-1 sobre el Celta.

Un gol del delantero de 21 años en el minuto 85 dio la victoria a los merengues, que tuvieron que remontar el 1-0 inicial de los gallegos.

Jude Bellingham puso el empate y Espí terminó la remontada, asistido por Vinícius, que salió desde el banquillo al igual que su compañero.

Vinícius, titular ante el PSV

El brasileño sigue peleado con el gol en LaLiga, pese a su gran rendimiento con su selección -cinco dianas en dos partidos-, pero el sábado intervino en ambos tantos.

En el primero, sirvió el balón a Kylian Mbappé, asistente de Bellingham, mientras que en el segundo, directamente dio el centro que cabeceó Espí al fondo de la red.

Vinícius era uno de los hombres en el foco el sábado, tras su gris inicio de temporada y la buena marcha del equipo sin el brasileño durante su ausencia de cuatro partidos por sanción, pero Mourinho volvió a certificar su confianza en él.

“Este fin de semana (en la victoria contra el Celta) entra bien, ayuda a cambiar el partido. Mañana jugará y todos esperamos su mejor versión”, afirmó Mourinho este lunes en rueda de prensa, convencido de que “volverá a su máximo potencial”.

Menos posibilidades tiene Espí de poder estar desde el inicio, especialmente por su dura competencia con la estrella francesa Kylian Mbappé.

El técnico portugués recordó que el potente delantero “está evolucionando como jugador” y cuenta con su respeto, el de sus compañeros y el de los aficionados.

Espí, con contrato hasta 2031, llegó por sorpresa al gigante blanco en el mercado de mitad de año procedente del Levante, donde hace apenas unos meses luchaba por hacerse un hueco.

El Real Madrid no precisó el monto de la operación, pero, según medios locales, habría pagado al Levante la cláusula de rescisión del jugador de unos 25 millones de euros (29 millones de dólares).

La buena temporada 2025/2026 de Espí con el Levante con 13 goles en 27 partidos, en la que fue elegido mejor jugador sub-23 de LaLiga, llevó al Real Madrid a darle una oportunidad.

Cuatro goles en 64 minutos

Su llegada vino a suplir la salida hacia el Fulham del atacante Gonzalo García.

Desde su aterrizaje, Espí ha sabido aprovechar bien los minutos que le ofrece su técnico con cuatro tantos en apenas 64 minutos repartidos en doce partidos oficiales.

El sábado marcó por primera vez en el estadio Santiago Bernabéu, delante de su afición.

“Es un día con el que he soñado mucho, estoy muy contento”, dijo tras el encuentro.

El delantero merengue defendió la importancia de todos, titulares y suplentes, asegurando que están en en “una misma línea”.

“Los que hemos salido estábamos enchufados para conseguir la victoria y así ha sido”, aseguró.

Espí recordó que el martes llega “otra batalla” en la Champions, en la que podría tener una nueva oportunidad para seguir creciendo, aunque sea saliendo desde el banquillo.

El Real Madrid lidera la Liga de Campeones junto con el PSG, únicos equipos que suman cuatro victorias en las cuatro primera jornadas.