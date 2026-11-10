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Los Lakers llegan a diez victorias y los Hornets sorprenden en la NBA

Luka Doncic volvió a la formación de los Lakers en una temporada de la NBA que ya va calentando

Ziaire Williams, de los Lakers de Los Ángeles, saluda a los aficionados tras un partido de la NBA ante los Hawks en el State Farm Arena de Atlanta.
Ziaire Williams, de los Lakers de Los Ángeles, saluda a los aficionados tras el partido de la NBA ante los Hawks en el State Farm Arena de Atlanta. JOE BOATMAN
AFP