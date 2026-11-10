Los Lakers llegan a diez victorias y los Hornets sorprenden en la NBA

Miami, Estados Unidos. Los Ángeles Lakers se convirtieron este lunes en el primer equipo en llegar a diez victorias en la temporada 2026-27 de la NBA, mientras que los Hornets de Charlotte rompieron una racha de seis derrotas frente a los Cleveland Cavaliers.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada.

Vuelve Luka

Los Lakers se impusieron 124-114 sobre los Atlanta Hawks en el regreso del esloveno Luka Doncic, quien estuvo ausente el domingo ante los Detroit Pistons debido a molestias en la espalda.

Doncic, en su tercera temporada con el cuadro angelino, estuvo cerca del triple doble con una línea de 32 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes en el State Farm Arena de Atlanta.

La victoria del equipo de JJ Reddick se construyó desde el banco, donde el georgiano Sandro Mamukelashvili (23) y el escolta Collin Sexton (18) se combinaron para 41 puntos.

Bronny James, hijo de LeBron y quien fue noticia por entrar en un altercado con un aficionado el domingo, estuvo a disposición pero se quedó en el banco de suplentes durante el cotejo.

Grayson Allen hace un hundimiento para los Hornets de Charlotte ante los Cavaliers de Cleveland de la NBA, el lunes 9 de noviembre en el Spectrum Center de Charlotte. (KENT SMITH/Getty Images via AFP)

Es la sétima victoria consecutiva para los Lakers, que con un récord de 10-2 se convierten en el primer equipo en la NBA en llegar a diez victorias esta temporada y se mantienen en el liderato de la Conferencia Oeste.

40 para Wemby

El francés Victor Wembanyama volvió a deslumbrar al firmar una actuación de 40 puntos, 11 rebotes y ocho bloqueos en la contundente victoria de los San Antonio Spurs por 122-96 sobre los Phoenix Suns.

Wembanyama, de 22 años, sumó su tercer partido con por lo menos 40 puntos, todos entre las últimas seis presentaciones del cuadro tejano.

Los Spurs extendieron a nueve la cantidad de triunfos consecutivos, en la mejor racha en la NBA actualmente.

La defensa de los campeones defensores en el Oeste fue fundamental para conseguir su novena victoria limitando a los Suns en el Mortgage Matchup Center (Phoenix) a menos de 30 puntos en los cuatro períodos.

San Antonio buscará extender a diez la racha de victorias el miércoles cuando visite a los Chicago Bulls del brasileño Thiago Splitter.

Charlotte fuerte en casa

Los Charlotte Hornets cortaron este lunes una racha de seis derrotas consecutivas al imponerse 124-112 a los Cleveland Cavaliers, en una de sus actuaciones más sólidas de la temporada.

El ala-pívot Naz Reid completó un doble-doble monumental de 25 puntos y 13 rebotes, mientras que el escolta Grayson Allen conectó seis triples en ruta a 27 puntos como máximo anotador.

Tres de las cuatro victorias de Charlotte llegaron en el Spectrum Center (Charlotte), donde conectaron 23 de sus 46 intentos desde la línea de tres.

Por los Cavs, Maleek Thomas fue el máximo anotador con 18 puntos en una noche para el olvido de Donovan Mitchell con apenas 11 unidades en 23 minutos.