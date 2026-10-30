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Puro Deporte

Los Cerveceros muestran el camino en unas Grandes Ligas al borde del cambio

Los nuevos campeones de la Serie Mundial, los Cerveceros de Milwaukee, rompieron la hegemonía de equipos más tradicionales y planillas más caras

Sal Frelick, de los Cerveceros de Milwaukee, celebró así en el camerino con sus compañeros tras ganarles a los Rays de Tampa Bay la Serie Mundial 2026.
Sal Frelick, de los Cerveceros de Milwaukee, celebró así en el camerino con sus compañeros tras ganarles a los Rays de Tampa Bay la Serie Mundial 2026. CARMEN MANDATO
AFP

Los Ángeles, Estados Unidos. El histórico título de los Cerveceros de Milwaukee, una franquicia modesta liderada por los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras, sacudió los cimientos de las Grandes Ligas antes de la batalla laboral que puede redefinir el futuro de la competición.

Las tensas negociaciones para el nuevo convenio colectivo de la MLB podrían cortar el ilimitado gasto de potencias como los Mets y Yankees de Nueva York o los Dodgers de Los Ángeles, expulsados del trono en los playoffs por los Cerveceros.

Milwaukee, el mercado más pequeño entre los 30 equipos de las Mayores, ha probado que una nómina modesta, con paciencia para desarrollar talento y buen olfato en el mercado, puede también alcanzar la cima.