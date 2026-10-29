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Los Cerveceros de Milwaukee conquistan la primera Serie Mundial de su historia

Se acabó la espera de más de medio siglo: los Cerveceros ganan por primera vez en la historia una Serie Mundial del béisbol de Grandes Ligas

Los jugadores de los Cerveceros de Milwaukee celebran la victoria ante los Rays en el Tropicana Field, que puso el punto final a la Serie Mundial de Grandes Ligas.
Los jugadores de los Cerveceros de Milwaukee celebran la victoria ante los Rays en el Tropicana Field, que puso el punto final a la Serie Mundial de Grandes Ligas. MIKE STOBE
AFP

San Petersburgo, Estados Unidos. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este miércoles 4x1 a los Rays de Tampa Bay y se consagraron campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol por primera vez en su más de medio siglo de historia.

Milwaukee culminó su triunfo en el Clásico de Otoño por 4-1 en una noche en la que volvió a brillar el novato Cooper Pratt, con dos carreras remolcadas, y en la que el venezolano Jackson Chourio completó una eliminatoria soñada con su undécimo hit.

Chourio, de 22 años, y su compatriota William Contreras, que remolcó la última carrera, culminaron un año de ensueño en el que también ayudaron a coronar por primera vez a Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.