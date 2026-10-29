Los Cerveceros de Milwaukee conquistan la primera Serie Mundial de su historia

Milwaukee culminó su triunfo en el Clásico de Otoño por 4-1 en una noche en la que volvió a brillar el novato Cooper Pratt, con dos carreras remolcadas, y en la que el venezolano Jackson Chourio completó una eliminatoria soñada con su undécimo hit.
Chourio, de 22 años, y su compatriota William Contreras, que remolcó la última carrera, culminaron un año de ensueño en el que también ayudaron a coronar por primera vez a Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.
En cambio, los Rays del mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero perdieron su tercera Serie Mundial y seguirán sin estrenar su palmarés.
Tampa Bay, que el martes evitó la barrida con un triunfo en extra innings, es uno de los cuatro equipos que nunca han saboreado la gloria en las Mayores, junto a los Padres, Rockies y Marineros.
Los Cerveceros sí inauguraron su vitrina en la segunda Serie Mundial que jugaban en su más de medio siglo de historia, tras la que perdieron en 1982.
Este año Milwaukee ha sido una fuerza intratable en las Grandes Ligas, comenzando por una fase regular en la que logró el mejor registro general (103-59).
Con los abridores más dominantes y una temible ofensiva, los Cerveceros elevaron aún más su nivel en los playoffs (11-2), en los que masacraron 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles de Shohei Ohtani, favoritos a un tercer título consecutivo.
En la Serie Mundial estuvieron a punto de completar otra barrida, que hubiera sido la primera desde 2012, pero Tampa sobrevivió en el cuarto partido con una milagrosa reacción en la duodécima entrada.
Los Rays salvaron el honor pero todavía necesitaban tres victorias más para completar una remontada que nadie ha logrado en una Serie Mundial.
Menos de 24 horas después, los Cerveceros regresaron al Tropicana Field de San Petersburgo (Florida) decididos a aprovechar su segunda bala.
Los visitantes sólo necesitaron dos entradas para derribar el muro del abridor Drew Rasmussen y a partir de ahí no soltaron la ventaja hasta festejar el primer título de su historia.