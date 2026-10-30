Los Cerveceros celebran su triunfo en la Serie Mundial con un bullicioso desfile

Milwaukee, Estados Unidos. Los Cerveceros de Milwaukee celebraron el viernes su primer título de la Serie Mundial de béisbol con un bullicioso desfile, en el que cientos de miles de seguidores se deleitaron con el brillo de una corona ganada con esfuerzo.

Las autoridades de la ciudad dijeron que esperaban que unas 400.000 personas se alinearan en las calles para acompañar el recorrido en autobús por el centro y asistieran a una celebración en un parque, donde se exhibiría el trofeo del campeonato de las Grandes Ligas.

“Me siento en la cima del mundo”, dijo el jardinero de los Cerveceros, Sal Frelick. “No hay nada mejor que esto. Miren a toda esta gente. Es algo muy especial”.

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