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Lionel Scaloni es noticia en la Selección de Argentina a pocos días de jugar ante Costa Rica

El entrenador Lionel Scaloni asumió la Selección de Argentina en 2018 y ganó cuatro importantes títulos en estos ocho años

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, saluda al entrenador Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa de este 12 de noviembre en el campo de entrenamiento de Ezeiza.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, saluda al entrenador Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa de este 12 de noviembre en el campo de entrenamiento de Ezeiza. ALEJANDRO PAGNI
AFP