Lionel Scaloni es noticia en la Selección de Argentina a pocos días de jugar ante Costa Rica

Buenos Aires, Argentina. Lionel Scaloni puso fin a la incertidumbre y renovó este jueves su contrato como seleccionador de Argentina, a pocos días de enfrentar a Costa Rica en un amistoso del próximo martes.

Campeón del mundo en Catar 2022 y finalista en Norteamérica 2026, Scaloni extendió su vínculo hasta después del Mundial de 2030, informó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en una rueda de prensa junto al entrenador.

La renovación de un contrato que finalizaba en diciembre es un tranque de oxígeno para la Albiceleste, todavía golpeada por el retiro internacional en octubre de Messi, su gran faro en los últimos veinte años.

“Estoy con las ganas del primer día, empieza ahora un nuevo proyecto. Con los otros chicos del cuerpo técnico decidimos que lo mejor era intentar continuar”, destacó el DT.

Scaloni, de 48 años, había puesto en duda su continuidad tras perder la final del Mundial 2026 contra España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Lleva ya ocho años como seleccionador, puesto que asumió en setiembre de 2018, después de un traumático Mundial 2018 para su país.

El técnico fue el asistente técnico de Jorge Sampaoli en Rusia, donde los argentinos fueron eliminados en octavos de final.

Desafió todos los pronósticos cuando asumió uno de los banquillos más prestigiosos del planeta sin ninguna experiencia como técnico.

Comandó una exitosa reconstrucción alrededor de Messi que incluyó cuatro títulos: la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial y la Finalissima en 2022.

Pero ahora deberá seguir su vida sin el astro, de 39 años, y apostando por el recambio generacional de la que muchos consideran la mejor Albiceleste de la historia.

Con su trato sencillo y conciliador, lejos de las polémicas, Scaloni ha sabido ganarse la admiración y el cariño de unos argentinos muchas veces divididos por las ideas de César Luis Menotti y Carlos Bilardo, entrenadores en los títulos mundiales en 1978 y 1986.

Sus compatriotas bautizaron su proyecto como La Scaloneta, un apodo en un principio irónico y que luego se tornó admirativo.

Lionel Scaloni, secundado por sus asistentes, dirige aquí a la Selección de Argentina en la semifinal ante Inglaterra por el Mundial 2026. (JOSE BRETON/DPPI via AFP)

En estas ocho temporadas, el conductor santafesino ha dirigido a su país en 105 partidos, con un balance de 81 triunfos, 14 empates y apenas 10 derrotas.

Además, protagonizó el mayor invicto en la historia de la selección con 36 cotejos sin tropiezos entre 2019 y 2022.

El Gringo de Pujato, como se le conoce a Scaloni por su ciudad de nacimiento en Santa Fe, deberá liderar un ciclo singular al frente de Argentina.

Su primera misión es recomponer a un equipo que fue protagonista en las últimas dos décadas al influjo del ídolo Lionel Messi, que se despidió del combinado nacional en un amistoso jugado ante Benín el 6 de octubre.

Hombre de lágrima fácil, trato afable y carrera como jugador en la Albiceleste y clubes como West Ham o Lazio, el DT ha reconocido la dificultad de replicar lo hecho bajo la luz del Diez.

“Lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo, esta sensación de unión entre los jugadores y con el pueblo”, afirmó tras perder la final con España.