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Puro Deporte

Bryan Ruiz adelantó lo único que ya pensó para el partido entre Argentina y la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica se fogueará este viernes ante Ecuador en Quito y el próximo martes lo hará frente a Argentina en Córdoba

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz ofreció una extensa rueda de prensa antes del partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica. Aquí en el Proyecto Gol antes de viajar. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín