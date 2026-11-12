Bryan Ruiz adelantó lo único que ya pensó para el partido entre Argentina y la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz termina de afinar detalles en las horas previas al partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica, que será este viernes 13 de noviembre, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

“Ojalá que se vea una selección ordenada, con una idea de juego y que eso se vea reflejado en el resultado”, expresó Bryan Ruiz en la rueda de prensa donde respondió preguntas de periodistas ecuatorianos y costarricenses.

- ¿Se va a mantener al equipo de aquí al martes o va a cambiar tomando en cuenta al rival de turno?

- Hay una base para los dos partidos, pero no tengo nada 100% definido para el segundo partido, ya que hay que esperar cómo terminan los muchachos contra Ecuador. Estamos centrados 100% en este partido, con una idea de lo que queremos para Argentina, pero sí habrá una base que posiblemente estará en los dos partidos.

”A los muchachos se los he dejado saber, no puedo poner a los 23, no se trata de una escuelita de fútbol y de un grupo de amigos. Ya estamos aquí para rendir y son dos partidos que nos van a llevar al límite. Tenemos que dar una buena impresión, hacer bien las cosas y si se hacen muchos cambios a veces no ayuda mucho a que se entienda la idea que se quiere”.

- Ecuador tiene 23 legionarios en convocatoria y la Selección de Costa Rica solo tiene siete. ¿Le preocupa eso?

- No es que me preocupe, es una realidad que manejamos, no podemos hacer nada con respecto a eso en estos momentos, pero sí podemos guiarlos, ayudarlos y aconsejarlos. Y dentro de lo poco que los vamos a tener aquí también, ayudarles en lo que sentimos que pueden mejorar para tener más jugadores en Europa principalmente, que es donde yo quiero que se sigan yendo.

”Hablé con Josimar Alcócer que estoy feliz con el trabajo que está haciendo, pero que no se conforme con estar ahí, haciéndolo bien en el equipo en el que está. Yo lo quiero ver jugando Champions League y en las mejores ligas de Europa porque tiene condiciones para eso. Al jugador tico lo que le ha pasado es que se conforma, no se conforme, siempre hay para crecer. Ojalá de aquí a un año tengamos no siete convocados, sino 15, 16 o 23 como los tiene ahorita la Selección de Ecuador, ese es un objetivo que los jugadores tienen que irse trazando”.

- ¿Cómo se prepara emocionalmente para este debut como seleccionador permanente?

- Para mí es un honor ser el seleccionador nacional y claro que todos los que al final queremos ser entrenadores soñamos con que en algún momento uno pueda ser entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica. Más que prepararme para mi debut, porque quizás para ustedes es mi debut, pero yo ya debuté hace dos partidos atrás con la Selección. Para mí, ese fue mi debut, aunque entiendo la pregunta, que es un debut ya ahorita como permanente, pero siento que ya debuté.

”Uno siempre tiene un poquito de nervios y ansias para enfrentar cualquier tipo de partido, pero más cuando enfrenta selecciones de este nivel. Siempre habrá ese nerviosismo un poquito, ansiedad de que empiece el partido. Siempre se lo digo a los muchachos, el que no esté nervioso o con un poquito de ansiedad antes del partido, posiblemente es que no le está importando demasiado lo que está jugando”.

- En las estadísticas, Ecuador es superior a la Selección de Costa Rica y ha venido en crecimiento. ¿Cuánto cambian los equipos con relación a la vez anterior que jugaron?

- Ecuador siempre ha tenido jugadores muy importantes en sus selecciones y recuerdo el partido del 4-0 hace varios años. Yo estaba muy joven y no estaba involucrado en ese partido, pero sé que la Selección sufrió mucho también por la altura y por la calidad de jugadores que tenía Ecuador. Si vemos la calidad de jugadores que tiene Ecuador en estos momentos, yo diría que uno es mejor que otro y eso habla bien, que están haciendo cosas importantes, en PSG, en Chelsea, en la Liga MX, en Brasil, Argentina, eso demuestra lo difícil que será y con la responsabilidad del caso. Ya hemos visto algunos puntos en los que podemos sacar ventaja y vamos a intentarlo.

Manfred Ugalde está de vuelta en la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Cortesía)

- ¿La altura todavía influye con lo que ha cambiado el fútbol actual?

- La altura yo sí creo que afecta un poco. Nosotros tenemos jugadores que es la primera vez que van a jugar en altura y posiblemente van a preguntarse qué esta pasando en estos momentos que no puedo recibir bien aire, pero es parte de lo que tenemos que acoplarnos. Una de las razones por las que nos vinimos justos al partido es que para acoplarse se necesitan diez días, entonces se intenta estar lo menos en la altura. Esperemos que no nos vaya a afectar mucho y que sea un buen partido por parte de las dos selecciones.

- Ecuador viene con una racha negativa y tiene un retroceso en defensa. ¿Se pueden usar esos espacios ahora que está de vuelta Manfred Ugalde?

- Con Ecuador se habla un poco de que hay falencias defensivas, pero yo creo que era un poco de acople a la idea de Marcelo Gallardo. Si bien no ganaron, yo los vi contra Japón y Panamá y defensivamente son fuertes. No creo que sea una debilidad, tenemos jugadores en la parte ofensiva que se pueden jugar para hacer daño y aprovechando la velocidad por las bandas y que tenemos buen juego por dentro podemos intentar combinar las dos partes del campo.