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Así maneja Bryan Ruiz la expectativa, la realidad y la presión: ‘No se le puede quedar bien a todo el mundo’

Esto dijo Bryan Ruiz en la rueda de prensa antes del partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz dijo que aunque la Selección de Costa Rica enfrentará rivales duros en esta gira por Suramérica, él es un ganador y no le gusta perder.
Bryan Ruiz dijo que aunque la Selección de Costa Rica enfrentará rivales duros en esta gira por Suramérica, él es un ganador y no le gusta perder. Prensa FCRF
Fanny Tayver Marín