Así maneja Bryan Ruiz la expectativa, la realidad y la presión: ‘No se le puede quedar bien a todo el mundo’

Bryan Ruiz porta la llama de la esperanza y la expectativa en la Selección de Costa Rica; también la de la realidad: los próximos fogueos contra Ecuador y Argentina serán bravos. A eso se suma la presión, como ya quedó demostrado con las críticas que recibió antes de dirigir siquiera una práctica como técnico permanente de la Tricolor.

Fiel a su estilo, en la rueda de prensa previa al partido de este viernes entre Ecuador y Costa Rica, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica), Bryan Ruiz afirmó que maneja todo eso con mucha tranquilidad.

Recordó que hace unos días le preguntaron cuál es su mayor miedo. Explicó que no es otro que no dar su máximo esfuerzo y sentir que dejó de hacer algo en la preparación de un partido o en un microciclo de trabajo para dos encuentros, y quedarse con el remordimiento de lo que pudo haber hecho y no hizo.

Así que tiene claro que su misión es preparar a los seleccionados de la mejor manera, en todo lo que considere necesario, y asegurarse de que sepan qué tienen que hacer. A partir de ahí, el resultado no lo pueden controlar.

“Yo sé que Costa Rica puede estar en estos momentos con la sensación de que podemos dar la estocada contra estos equipos y dar la sorpresa; otros están como que ahora sí los van a poner en su realidad.

”Lo más importante para mí es que, principalmente en este partido contra Ecuador, a la Selección se le vea algo diferente a lo que se le viene viendo en los últimos años”, afirmó Bryan Ruiz.

Bryan Ruiz asegura que para marzo no hay excusas y que la Selección de Costa Rica tiene que clasificar a la Copa Oro. (JOHN DURAN/John Durán)

Con eso, indicó que se refiere a que se vea una idea de juego, jugadas con personalidad y jugadores que quieran la pelota, sepan lo que tienen que hacer y se vean unidos, pues en estos días les ha insistido en que hay que poner lo colectivo por delante de lo individual.

“La presión… Yo sabía que, al estar en Costa Rica como seleccionador, iba a haber siempre presión. No se le puede quedar bien a todo el mundo. Algunos son muy objetivos en sus críticas y otros simple y sencillamente quieren hacer daño. Es parte de, es parte de estar aquí”, destacó.

Pero insiste en que maneja eso con la mayor tranquilidad del mundo, pues recalca que lo suyo es dar su mayor esfuerzo y preparar a los muchachos de la mejor manera. Al final, el resultado irá dictando cosas.

El objetivo real

“Hay resultados que son muy importantes, que hay que ganar sí o sí. Estos fogueos de esta gira, capaz que el objetivo principal no es ganarlos; pero yo soy un ganador, a mí no me gusta perder. Entonces, vamos a intentar ganarlos dentro de una idea y sabiendo que enfrentamos a dos rivales de mucha potencia en el área y a nivel mundial”, manifestó.

Sin embargo, insiste en que hay que tener claro que estos juegos son de preparación para los partidos de marzo, en los que la Sele tiene que ganar sí o sí.

“Ahí sí no puede haber ninguna excusa de que no se clasificó a Copa Oro, porque tenemos que ganar sí o sí, independientemente del rival que nos vaya a tocar. De mi parte, estoy muy tranquilo.

”Intento nada más ver lo positivo, y lo negativo intento ni escucharlo, porque muchas veces son comentarios nada más hasta de odio, que no van conmigo y que es mejor ni siquiera escucharlos a veces”, reiteró.

El regreso de un costarricense

Pasaron ocho años para que la Selección de Costa Rica volviera a tener un proceso con un técnico nacional. A raíz de eso, le consultaron si siente que al entrenador tico le dan menos oportunidades y se le mide de una forma distinta.

Al responder, indicó que puede ser, aunque no lo tiene tan claro, pues considera que toda decisión se toma con la intención de buscar lo mejor para el país.

“Lo que he visto que pasa, por ejemplo, ahora que estoy yo, es que todo el mundo quiere este puesto en Costa Rica. Eso es una realidad, todo entrenador quiere este puesto y eso no es secreto. Muchas veces se intenta llevar de una manera errónea y, de mi parte, lo dije: no busqué este puesto, tal vez no era el momento para mí, pero se dio y estoy muy contento y sé que soy capaz de poder sacar esto adelante”, comentó.

Bryan reiteró que la oportunidad se le dio y que quien quiera ser entrenador de la Selección debe prepararse lo mejor posible para estar listo, ya que cuenta con la ventaja de conocer el medio.

“A la hora de escoger un extranjero, se busca una idea diferente porque se necesitan tal vez cambios que no se ha encontrado la respuesta en técnicos nacionales, pero los técnicos nacionales nos seguiremos preparando.

”De mi parte, yo no soy la certeza de solución en estos momentos, pero creo que me he preparado, pero voy a dar mi mayor esfuerzo para ayudar a los muchachos a que tengamos otra cara de ahora en adelante”, concluyó Bryan Ruiz.