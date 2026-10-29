Liga argentina vuelve a cambiar de formato para la próxima temporada

Buenos Aires, Argentina. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una variante de formato en su campeonato de primera división con miras a la temporada 2027, aunque descartó la posibilidad de una reducción de 30 a 20 equipos.

Se mantendrán los torneos Apertura y Clausura, pero dejarán de disputarse en dos zonas de 15 clubes. En su lugar, volverá el sistema de todos contra todos, con 29 fechas y una jornada adicional de clásicos.

También se mantendrá el sistema de playoffs para las rondas decisivas, por lo que el torneo Apertura finalizará su etapa regular en la fecha 15, y allí los 16 mejores de la tabla pasarán a disputar las eliminatorias a duelo directo por el título.

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