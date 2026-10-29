AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Liga argentina vuelve a cambiar de formato para la próxima temporada

River Plate planteó la posibilidad de reducir la cantidad de equipos en la Primera División de Argentina, ante los 30 que hay actualmente

Aficionados del River Plate celebran en un partido de la actual temporada del fútbol argentino, en el Estadio Monumental.
Aficionados del River Plate celebran en un partido de la actual temporada del fútbol argentino, en el Estadio Monumental. ALEJANDRO PAGNI
AFP

Buenos Aires, Argentina. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una variante de formato en su campeonato de primera división con miras a la temporada 2027, aunque descartó la posibilidad de una reducción de 30 a 20 equipos.

Se mantendrán los torneos Apertura y Clausura, pero dejarán de disputarse en dos zonas de 15 clubes. En su lugar, volverá el sistema de todos contra todos, con 29 fechas y una jornada adicional de clásicos.

También se mantendrá el sistema de playoffs para las rondas decisivas, por lo que el torneo Apertura finalizará su etapa regular en la fecha 15, y allí los 16 mejores de la tabla pasarán a disputar las eliminatorias a duelo directo por el título.