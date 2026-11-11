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Puro Deporte

Lewis Hamilton visita la frontera entre Egipto y Gaza

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton conversó con autoridades y con trabajadores humanitarios que atienden la situación en Gaza

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton escucha al gobernador de Sinaí Norte, Khaled Megawer, durante su visita a la frontera entre Egipto y Gaza.
El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton escucha al gobernador de Sinaí Norte, Khaled Megawer, durante su visita a la frontera entre Egipto y Gaza. -
AFP