Lewis Hamilton llega a los 400 Grandes Premios de Fórmula 1 y reivindica su vigencia

Sao Paulo, Brasil. El británico Lewis Hamilton calificó este jueves de “una locura” alcanzar las 400 carreras en la Fórmula 1, una cifra que logrará este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y que adquiere un significado especial por su vínculo emocional con el país sudamericano.

El siete veces campeón del mundo considera Interlagos uno de los escenarios más significativos de su carrera, tanto por sus victorias como por la influencia que ejerció Ayrton Senna en su formación como piloto y en su vínculo con Brasil.

“Es una locura. Nunca pensé que llegaría a alcanzar cifras como esta”, afirmó Hamilton, de 41 años, en rueda de prensa en Sao Paulo.

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