Miami, Estados Unidos. Con 27 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias, el griego Giannis Antetokounmpo brilló este miércoles en el triunfo de Miami sobre Milwaukee (137-130), su exequipo, mientras que LeBron James impulsó a los Sixers en una remontada 121-113 ante Orlando por la NBA.

Giannis reina en Vice City

Antetokounmpo, de 31 años y campeón con Milwaukee en el 2021, no tuvo piedad ante su antigua franquicia y fue el principal artífice de la sexta victoria consecutiva de Miami y la undécima derrota al hilo de Milwaukee, en una noche denominada “Vice City” con motivo del estreno del esperado videojuego Grand Theft Auto VI.

Después de iniciar la temporada con cuatro derrotas, Miami encontró su mejor nivel con la explosividad de Antetokounmpo en el área, la efectividad de larga distancia del cuatro veces campeón Klay Thompson y las asistencias de su armador, Davion Mitchell.

Una efectividad del 46% (22/48) desde la línea de tres fue el principal condicionante para una victoria inobjetable del cuadro local.

Frente a Milwaukee, Miami logró una ventaja de hasta 30 puntos y dejó sin posibilidades a unos Bucks que llegaron motivados por la revancha de Tyler Herro, Kel’el Ware y el mexicano Jaime Jáquez Jr., quienes fueron traspasados en el intercambio por Giannis.

Los Bucks cuentan con una victoria en los primeros 15 partidos de la competencia, siendo su peor marca para iniciar una temporada en la asociación.

Aunque el enfrentamiento de este miércoles era significativo por ser el primero entre Giannis y su exequipo, no supera la expectativa alrededor del duelo del próximo 28 de enero en el Fiserv Forum (Milwaukee).

En su paso por Milwaukee, Antetokounmpo logró consagrarse dos veces con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, además de conseguir el primer título para la ciudad en 50 años.

Los Sixers de LeBron sobreviven en Orlando

Los 76ers de Filadelfia se recuperaron luego de estar abajo por 17 puntos y se impusieron 121-113 sobre el Orlando Magic en el Kia Center (Orlando).

Filadelfia mejora su récord a 7-1 en condición de visitante y lidera la NBA con seis remontadas de por lo menos diez puntos.

LeBron James anotó 22 unidades e igualó su mejor marca con los Sixers, mientras que el joven V.J. Edgecombe fue el segundo mejor anotador con 24 puntos, incluido un triple clave en la recta final del partido.

Orlando logró retomar la ventaja con dos minutos por jugar, pero en definitiva el poderío ofensivo de los Sixers, que hoy no contaron con Jalen Brown, se terminó imponiendo.

Jazz fulmina racha de Lakers

El Jazz de Utah puso fin a una racha de nueve victorias consecutivas de los Lakers de Los Ángeles al imponerse por 109-97 en el Crypto.com Arena de la ciudad californiana.

Keyonte George lideró al Jazz con 30 puntos a su tercera victoria de la temporada.

Para los Lakers, Luka Doncic tuvo una jornada de poca efectividad conectando dos de sus 12 intentos de larga distancia.

Es apenas la tercera derrota del cuadro angelino que sigue liderando la Conferencia Oeste.