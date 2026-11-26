LeBron James completó su primer triple doble con el uniforme de los 76ers de Filadelia en un triunfo 111-104 ante el Heat de Miami que los mantiene con vida en la Copa NBA.

Esta Copa es un torneo simultáneo que disputan los equipos, con partidos durante octubre y noviembre que también cuentan para la temporada regular. La final -el único juego que no se toma en cuenta para las estadísticas generales- será el 11 de diciembre en Indianápolis.

La victoria en casa de los Sixers abrió la penúltima jornada de la fase de grupos de esta Copa NBA.

El Heat de Giannis Antetokounmpo se presentaba en su mejor momento a Filadelfia, con siete victorias consecutivas y líder invicto del Grupo B de la Conferencia Este.

Miami tenía la posibilidad de sellar el boleto a los cuartos de final con un triunfo, pero se topó con la mejor actuación de LeBron James desde su aterrizaje en Filadelfia.

El alero, que en diciembre cumplirá 42 años, sumó 25 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias en el primer triple doble de su temporada 24 en la liga de básquet norteamericana.

A la vez James batió su propio récord como el jugador más veterano en completar un triple doble.

LeBron tuvo que cargar con más responsabilidad ofensiva ante la ausencia del pívot Joel Embiid, por enfermedad, y la lesión en los isquiotibiales (cara posterior del muslo) sufrida por Jaylen Brown en el segundo cuarto.

El alero no regresó a la pista en la segunda mitad y dejó su casillero en 6 puntos. El escolta Tyrese Maxey respaldó a LeBron con 30 puntos y el joven VJ Edgecombe aportó otros 18.

Antetokounmpo llegó a 32 puntos y 14 rebotes para Miami, que mejoró en la temporada después de un desastroso inicio con cuatro derrotas seguidas.

Filadelfia tomó la cabeza del grupo con un registro de 2-1, el mismo que Miami. El boleto directo se definirá en la última fecha del viernes, cuando los Sixers visiten a los Pacers de Indiana y el Heat a los Knicks de New York.

Mavs, primer clasificado

El primer boleto a la fase de eliminación directa de la Copa NBA se lo quedaron este miércoles los Mavericks de Dallas sin necesidad de jugar.

Un triunfo de los Rockets de Houston 116-104 ante los Suns de Phoenix garantizó que los Mavericks terminen en el primer lugar del Grupo A del Oeste.

El pívot turco Alperen Sengün logró un triple doble con 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para Houston, mientras Devin Booker encabezó a Phoenix con 25 tantos.

Spurs descarrilan en Portland

En Portland, Victor Wembanyama firmó 44 puntos y 16 rebotes que no evitaron la derrota de los Spurs de San Antonio ante los Trail Blazers por 116-111.

Fue la octava ocasión en la corta carrera del francés que supera los 40 puntos y 15 rebotes.

Spurs y Blazers están igualados en la cabeza con los Warriors de Golden State y los Lakers de Los Ángeles, todos ellos con un registro de 2-1.