Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina en 2022 y actual capitán de Boca Juniors, dio un susto luego de la final de la Copa Sudamericana entre los argentinos y Atlético Mineiro, la cual ganó Boca 2 a 0.

Paredes cuando atendía a la prensa luego de la final se desvaneció, ante esto fue atendido por el departamento médico del club y logró estabilizarse en el terreno de juego.

Antes de caer al césped, el capitán de Boca reflexionó sobre el cetro que consiguió el equipo.

“Es lo más importante, sin dudas, por lo que significa para mí este club”, dijo Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, tras conquistar este sábado la Copa Sudamericana 2026.

El gigante argentino venció al brasileño Atlético Mineiro en la colombiana Barranquilla, para llevarse la final única que le valió al Xeneize coronarse por tercera vez en el torneo.

Es importante “volver a ganar un título internacional después de mucho tiempo”, señaló a la prensa el mediocampista argentino, al celebrar el primer título internacional de Boca en 18 años.

Boca se había coronado campeón en un torneo internacional por última vez en 2008 al ganar la Recopa con el actual presidente del club, Juan Román Riquelme, como jugador.

“Desde el día en que me fui pensaba en esto”, dijo el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, en referencia a su salida del fútbol europeo y su llegada al equipo argentino en 2025.

El delantero uruguayo Miguel Merentiel, uno de los goleadores de la final, se declaró “muy feliz” y destacó el rol del entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena.

“Desde que vino el Vasco y todo su cuerpo técnico nos cambió la cara a todo este grupo”, destacó.

Boca fue implacable contra el Galo. Abrió la cuenta a los 16 minutos con un gol del mediocampista argentino Santiago Ascacíbar.

Luego Merentiel selló a los 48′ un cotejo que tuvo al Xeneize como claro dominador sobre el equipo que dirige el argentino Eduardo Domínguez.

El próximo sábado otro equipo argentino, Estudiantes de la Plata, se enfrentará al brasileño Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo.