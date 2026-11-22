Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla y se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, su primer título internacional en 18 años.

En un marco favorable con miles de hinchas argentinos en la ciudad colombiana, el Xeneize consiguió su tercera estrella en el torneo gracias a goles de Santiago Ascacíbar en el minuto 16 y del uruguayo Miguel Merentiel en el 48′.

Con el campeón mundial Leandro Paredes como capitán y el ídolo Juan Román Riquelme como presidente, Boca volvió a poner los colores azul y oro en lo alto del continente.

Su conquista en el Caribe lo convirtió en el equipo más veces campeón de la Sudamericana, un certamen en el que se consagró en 2004 y 2005.

La fiesta se desató en el estadio Metropolitano, adonde llegaron fanáticos argentinos y locales en una suerte de peregrinación para alentar a un club que despierta una devoción religiosa.

Los jugadores sortearon las exigencias de un partido marcado por la intensa humedad delante de una marea de hinchas en la que sobresalió el extenista argentino Juan Martín del Potro.

La casa de la selección Colombia reabrió sus puertas tras una remodelación para este duelo, en el que Mineiro cayó por tercera vez consecutiva en una final internacional.

Con el triunfo, el Xeneize disputará la Recopa Sudamericana 2027 ante el campeón de la Copa Libertadores 2026, que Palmeiras y Estudiantes disputarán el próximo sábado en Montevideo.

El equipo de la Mitad Más Uno se había embriagado por última vez de gloria internacional en 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana con Riquelme en el campo.

Con esta conquista, suma un nuevo trofeo a una abultada vitrina que ya exhibe seis Libertadores y tres Intercontinentales.

En 2027 jugará la Recopa ante Estudiantes o Palmeiras, que chocarán por la Gloria Eterna el próximo sábado en Montevideo.

Los fanáticos bosteros atravesaron Sudamérica para ver a un equipo que les ha devuelto la grandeza.

Desde la Patagonia, desde las cataratas de Iguazú, en vuelos con múltiples escalas e incluso en motocicleta, cumplieron una de las citas más importantes en años con el equipo en el que jugó Diego Maradona.

Sus acentos se mezclaron con los de colombianos vestidos de azul y oro por la devoción que despierta el coloso de Buenos Aires. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella también presenció el cotejo en un palco.

En el campo, Boca impuso su estilo y en una de las primeras aproximaciones encontró el gol con un disparo en el área de Ascacíbar, que dejó al portero Everson arrodillado.

Durante la semana, los hinchas del Galo no lograron hacer sentir en Barranquilla la popularidad que goza el club en Belo Horizonte y en el estadio vieron caer una vez más a su conjunto, que no gana una corona fuera de Brasil desde la Recopa de 2014.