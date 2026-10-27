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Las reacciones al triunfo de Harry Kane en el Balón de Oro: hasta el príncipe Guillermo lo felicitó

Harry Kane ascendió a la cúspide del fútbol mundial tras dejarse el Balón de Oro 2026

El delantero inglés del Bayern Múnich Harry Kane sostiene el trofeo que lo acredita como Balón de Oro 2026, en la gala celebrada en Londres el lunes 26 de octubre.
El delantero inglés del Bayern Múnich Harry Kane sostiene el trofeo que lo acredita como Balón de Oro 2026, en la gala celebrada en Londres el lunes 26 de octubre. FRANCK FIFE
AFP

Londres, Reino Unido. El ariete inglés Harry Kane dijo el martes que ganar el Balón de Oro era “un sueño”, en medio de una cascada de tributos tras recibir el galardón al mejor futbolista del planeta.

El atacante de Inglaterra y del Bayern Munich superó en las votaciones al joven prodigio del FC Barcelona Lamine Yamal y al atacante estrella del Real Madrid Kylian Mbappé.

Fue coronado como mejor jugador masculino del año el lunes, en el teatro Palladium de Londres.