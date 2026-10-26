Lamine Yamal, trofeo Kopa a mejor joven en gala del Balón de Oro

Londres, Reino Unido. El atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue galardonado este lunes con el trofeo Kopa como mejor jugador de menos de 21 años, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 que tiene lugar en Londres.

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España y de Liga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer trofeo Kopa, que recibió de manos del antiguo delantero ucraniano Andriy Shevchenko.

“Me hubiera gustado que estuviera (Pau) Cubarsí, mi compañero de equipo, él lo hubiera merecido”, declaró Yamal, sobre el central del Barcelona y de la selección.

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