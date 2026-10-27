Lamine Yamal se pronuncia tras quedar tercero en el Balón de Oro

Luego de figurar como uno de los favoritos en la contienda por el Balón de Oro, Lamine Yamal quedó tercero en la votación del galardón que finalmente se dejó el inglés Harry Kane. Casi 20 horas después del veredicto, el extremo del Barcelona se pronunció de forma oficial.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el atacante español aseguró que el reconocimiento llegará a su debido tiempo y que afronta el panorama con calma y confianza. Asimismo, felicitó a los galardonados y recalcó que su prioridad se concentra de nuevo en su club.

“Llegará, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento”, escribió el jugador.

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