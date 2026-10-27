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Lamine Yamal se pronuncia tras quedar tercero en el Balón de Oro

El jugador de la Selección de España y el Barcelona Lamine Yamal compartió un mensaje en redes sociales tras quedar tercero en el Balón de Oro

La estrella del Barcelona y la Selección de España, Lamine Yamal, habla luego de recibir el Premio Kopa dentro de la Gala del Balón de Oro en Londres.
Lamine Yamal compartió en redes sociales un mensaje tras quedar tercero en el Balón de Oro. En la foto, Yamal recibiendo el Trofeo Kopa al mejor joven por tercer año seguido. FRANCK FIFE
Alejandro Cerdas

Luego de figurar como uno de los favoritos en la contienda por el Balón de Oro, Lamine Yamal quedó tercero en la votación del galardón que finalmente se dejó el inglés Harry Kane. Casi 20 horas después del veredicto, el extremo del Barcelona se pronunció de forma oficial.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el atacante español aseguró que el reconocimiento llegará a su debido tiempo y que afronta el panorama con calma y confianza. Asimismo, felicitó a los galardonados y recalcó que su prioridad se concentra de nuevo en su club.

“Llegará, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento”, escribió el jugador.