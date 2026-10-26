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Harry Kane, el goleador inglés que tuvo que hacer las maletas para ganar el Balón de Oro 2026

Harry Kane recibió el gran premio a una carrera llena de goles, al imponerse en el Balón de Oro 2026. Esta es su historia

El exdelantero brasileño Ronaldo tuvo el honor de entregar el Balón de Oro 2026 al inglés Harry Kane, en la gala celebrada en Londres.
El exdelantero brasileño Ronaldo tuvo el honor de entregar el Balón de Oro 2026 al inglés Harry Kane, en la gala celebrada en Londres. FRANCK FIFE

Alejandro Cerdas y AFP

Harry Kane, quién ganó este lunes en Londres el Balón de Oro 2026, convirtiéndose en el quinto jugador inglés en lograrlo, tuvo que dejar su país para lograr el reconocimiento esperado.

Tras toda una vida en el Tottenham Hotspur, el equipo que ocupa su corazón y el de la familia, se marchó en 2023 al Bayern Múnich, donde su instinto goleador y su perfil de delantero centro demoledor han sido más evidentes.

Harry Kane, que en la actualidad tiene 33 años, llegó al Tottenham con 11.