AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

La reelección de Infantino está asegurada, según un alto dirigente de Asia

Ya casi vence el plazo para inscribir candidaturas y no aparece un oponente fuerte para Gianni Infantino como presidente de FIFA

Aficionados ingleses hicieron una imagen del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con la camisa de Argentina, durante una tradición llamada Noche de las Hogueras, el pasado 5 de noviembre.
Aficionados ingleses hicieron una imagen del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con la camisa de Argentina, durante una tradición llamada Noche de las Hogueras, el pasado 5 de noviembre. CARLOS JASSO
AFP