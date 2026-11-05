Gianni Infantino ya tiene dos rivales para la presidencia de FIFA

Tokio, Japón. Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), anunció este jueves que se presentará contra Gianni Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo.

Tashima es la segunda persona que anuncia que desafiará a Infantino, después del exdefensa suizo del Tottenham, Ramón Vega.

“Con el pleno apoyo de la JFA, decidí presentar mi candidatura a la elección presidencial de la FIFA”, declaró Tashima, de 68 años, en un comunicado.

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