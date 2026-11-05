AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Gianni Infantino ya tiene dos rivales para la presidencia de FIFA

A pocos días de que venza el plazo para inscribir candidaturas, dos personas desafían a Gianni Infantino en su plan de reelegirse como presidente de FIFA

Kozo Tashima, alto dirigente de FIFA, aspira a la presidencia de ese organismo. Aquí, con Gianni Infantino en un partido del pasado Mundial en Los Ángeles.
Kozo Tashima, alto dirigente de FIFA, aspira a la presidencia de ese organismo. Aquí, con Gianni Infantino en un partido del pasado Mundial en Los Ángeles. TAKUYA MATSUMOTO
AFP

Tokio, Japón. Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), anunció este jueves que se presentará contra Gianni Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo.

Tashima es la segunda persona que anuncia que desafiará a Infantino, después del exdefensa suizo del Tottenham, Ramón Vega.

“Con el pleno apoyo de la JFA, decidí presentar mi candidatura a la elección presidencial de la FIFA”, declaró Tashima, de 68 años, en un comunicado.