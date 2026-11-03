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El Consejo de la FIFA tendrá acceso al proyecto fallido que puso a Infantino contra las cuerdas

La FIFA accedió a compartir con algunos dirigentes los documentos del proyecto que causó una fuerte crisis en la presidencia de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entró la Copa del Mundo Femenina Sub-20 a Cristina Librán, de España, el pasado 27 de setiembre en la ciudad de Lodz, Polonia.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó la Copa del Mundo Femenina Sub-20 a Cristina Librán, de España, el pasado 27 de setiembre en la ciudad de Lodz, Polonia. ANDREA AMATO
AFP

París, Francia. La FIFA autorizó a los miembros de su Consejo a consultar los “documentos clave” relativos al fallido proyecto de sociedad comercial abierta a inversores privados (FFE), que provocó una grave crisis en la institución y en su presidente Gianni Infantino, señaló este martes una fuente cercana al caso.

“La FIFA ha informado a los miembros de su Consejo, incluidos todos los vicepresidentes, de que tendrán acceso a los documentos clave relativos al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE)”, indicó esta fuente a la AFP.

Los miembros del Consejo, que fueron informados el lunes mediante una carta enviada por el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, deberán “manifestar su interés en las dos próximas semanas” para consultar los documentos, “en persona y en condiciones específicas”, en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza), según la misma fuente.