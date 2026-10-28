La productora de ‘Star Wars’ liderará las ceremonias de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Los Ángeles, Estados Unidos. Kathleen Kennedy, la productora detrás de éxitos de Hollywood como Parque Jurásico y la saga moderna de La guerra de las galaxias, estará al frente de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles.

La californiana, de 73 años, fue elegida como jefa de ceremonias y contenido de los eventos, que tendrá lugar en el Memorial Coliseum y el SoFi Stadium, en sustitución de Peter Rice, que se mantiene como productor ejecutivo.

“Kathleen es una leyenda. Es una de las grandes figuras de Hollywood de todos los tiempos, con un talento excepcional para contar historias”, afirmó Casey Wasserman, presidente del comité organizador de LA28, en el comunicado de anuncio.

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