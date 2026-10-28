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La prensa de Honduras esperaba a Amarini Villatoro y le cae encima por lo que dijo de Olimpia

Esto pasó en la rueda de prensa de Amarini Villatoro antes del partido decisivo entre Olimpia y Cartaginés por el pase a la final en la Copa Centroamericana

A Amarini Villatoro le agrada ver que toda la atención está puesta sobre él en Honduras, antes del partido definitivo contra Olimpia, por el boleto a la final de la Copa Centroamericana.
A Amarini Villatoro le agrada ver que toda la atención está puesta sobre él en Honduras, antes del partido definitivo contra Olimpia, por el boleto a la final de la Copa Centroamericana. Prensa Cartaginés
Fanny Tayver Marín

Antes del reconocimiento a la gramilla del Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras, Amarini Villatoro brindó sus impresiones previo al partido definitivo contra Olimpia, por el boleto a la final de la Copa Centroamericana.

Cartaginés tiene una ventaja de 1-0 y ese gol de Joaquín Alonso Hernández podría ser determinante para esta serie, cuyo partido de vuelta arrancará este miércoles a las 9 p. m. y que se jugará a estadio lleno.

El cuadro brumoso llevó a Honduras hasta a los jugadores que no pueden ver acción, por acumulación de amarillas. Están todos juntos, pero al referirse a eso, Amarini Villatoro lanzó el primer comentario picoso en una rueda de prensa explosiva con polémica.