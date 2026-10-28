La prensa de Honduras esperaba a Amarini Villatoro y le cae encima por lo que dijo de Olimpia

Antes del reconocimiento a la gramilla del Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras, Amarini Villatoro brindó sus impresiones previo al partido definitivo contra Olimpia, por el boleto a la final de la Copa Centroamericana.

Cartaginés tiene una ventaja de 1-0 y ese gol de Joaquín Alonso Hernández podría ser determinante para esta serie, cuyo partido de vuelta arrancará este miércoles a las 9 p. m. y que se jugará a estadio lleno.

El cuadro brumoso llevó a Honduras hasta a los jugadores que no pueden ver acción, por acumulación de amarillas. Están todos juntos, pero al referirse a eso, Amarini Villatoro lanzó el primer comentario picoso en una rueda de prensa explosiva con polémica.

“Imaginate, el árbitro fue localista y perdimos a tres jugadores de cuatro que teníamos con amarilla”, expresó Amarini Villatoro con una risa sarcástica.

Amarini Villatoro dijo que habló del arbitraje porque primero lo hizo Eduardo Espinel y que él no se queda callado. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Eso lo dijo, recordando que el técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, afirmó tras la derrota de la semana pasada que estaba molesto porque ese partido lo pitó un árbitro guatemalteco, cuando el entrenador de Cartaginés es chapín.

Ante eso, Amarini Villatoro contratacó en el Fello Meza, cuando dijo que en la liga local, a Olimpia todo se lo pitan.

Pero en la rueda de prensa previa al partido de vuelta, la prensa hondureña estaba esperando al técnico de Cartaginés para cuestionar sus palabras.

Una de las consultas fue si para este miércoles le preocupa el tema arbitral, o si le inquieta más lo futbolístico.

“Siempre me enfoco mucho en el tema futbolístico y trato de que mis jugadores estén enfocados en ello y si toca manejar algo externo, asumirlo yo y poner el pecho yo”, indicó.

Dijo que ha tratado de que el grupo esté tranquilo y que confían en el arbitraje porque hay VAR y que según él, eso es un gran apoyo que ha venido a cambiar muchas cosas.

“No veo por qué el arbitraje tenga que incidir, no lo veo como una excusa. Generalmente no toco el tema arbitral y fue porque lo tocaron antes y en estas instancias creo que hay que estar preparados”, citó.

Según Amarini Villatoro, se está dando mucho enfoque al entorno y que al final importa más lo que pasa dentro de la cancha en el once contra once y que le preocupa el buen equipo que tiene Olimpia, con jugadores acostumbrados a jugar estas instancias, al igual que lo han hecho en los últimos años los futbolistas de Cartaginés.

Cartaginés efectuó el reconocimiento a la cancha del Estadio Chelato Uclés, donde este miércoles buscará el pase a la final de la Copa Centroamericana. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Después de eso, al chapín le recalcaron que la semana pasada dio unas declaraciones polémicas que trascendieron lo futbolístico sobre Olimpia y el arbitraje local. Tras el comentario, le preguntaron si hoy cree que esas palabras fueron innecesarias y que si en realidad sumaron tensión.

‘Me gusta que se está distrayendo toda la atención’

Amarini Villatoro expresó que del otro lado también hubo declaraciones y que es una persona que no se queda callada.

“No más que decir, ya se habló mucho del tema y si quieren seguir hablando qué bueno, porque a mí me interesa y me gusta que se está distrayendo toda la atención en otro lado y no en lo que pueda pasar dentro de la cancha”, recalcó.

A Amarini Villatoro le dijeron que después de sus declaraciones, el capitán de Olimpia, Edrick Menjívar, consideró que se le faltó el respeto a la historia de ese club. En eso, el técnico no está de acuerdo.

“No, para nada, porque nunca dije que se le había regalado algo, simplemente hablé del marcaje arbitral y no de la historia, no fue esa la interpretación que por lo menos yo quise dar a entender, dije que le marcan todo, no que le regalan todo, que es muy diferente”, aseguró.

Añadió que Olimpia, Saprissa y Alajuelense son los tres clubes más ganadores a nivel de Centroamérica y que “eso es innegable”.

“Si eso puede ser un tema anímico, sabemos que al final esto es en la cancha y sabemos que el entorno lindo a estadio lleno es motivante, pero se va a definir en la cancha, adentro, siempre ha sido así”.

Amarini Villatoro dijo que él como guatemalteco le reconoce al futbolista costarricense que en momentos difíciles y en este tipo de escenarios, como el Chelato Uclés, cuando más se le provoca, más se crece.

“Eso a lo largo de nuestra historia centroamericana se ha demostrado y eso es aplaudible y es interpretarlo de buena manera y copiarlo yo que soy chapín, ver cómo el tico se crece en los momentos difíciles y logra sacar la cara. Lo han demostrado la Selección y los clubes ticos siempre”, concluyó.