AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¿Irá a la final de Centroamérica? Estos son los escenarios de Cartaginés ante Olimpia

Cartaginés y Olimpia definirán este miércoles cuál de los dos equipos se convertirá en el primer finalista de la Copa Centroamericana

Cartaginés vs. Olimpia
Cartaginés golpeó primero en la semifinal contra Olimpia, en la Copa Centroamericana de Concacaf. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín

El Club Sport Cartaginés se encuentra en Honduras y el equipo costarricense depende de sí para vivir una noche que quiere que sea de ensueño en Tegucigalpa. Ahí, los blanquiazules lucharán por dejar en el camino a Olimpia y acceder a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los brumosos ganaron 1-0 el juego de ida, con una anotación de Joaquín Alonso Hernández; pero a esta serie le queda mucha historia por escribirse. Y Cartaginés lo dará todo con tal de mantener su sueño de pelear por ser campeón de Centroamérica.

¿Cuáles son los escenarios? Cartaginés llega a la casa de Olimpia con ventaja, en un partido que desvelará a muchos, porque empezará a las 9 p. m.