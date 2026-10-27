¿Irá a la final de Centroamérica? Estos son los escenarios de Cartaginés ante Olimpia

El Club Sport Cartaginés se encuentra en Honduras y el equipo costarricense depende de sí para vivir una noche que quiere que sea de ensueño en Tegucigalpa. Ahí, los blanquiazules lucharán por dejar en el camino a Olimpia y acceder a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Los brumosos ganaron 1-0 el juego de ida, con una anotación de Joaquín Alonso Hernández; pero a esta serie le queda mucha historia por escribirse. Y Cartaginés lo dará todo con tal de mantener su sueño de pelear por ser campeón de Centroamérica.
¿Cuáles son los escenarios? Cartaginés llega a la casa de Olimpia con ventaja, en un partido que desvelará a muchos, porque empezará a las 9 p. m.
El equipo de Amarini Villatoro se deja el boleto a la final con estos resultados:
- Un triunfo por cualquier marcador.
- Un empate por cualquier marcador, independientemente de si anota o no.
- Una derrota por diferencia de un gol, siempre y cuando Cartaginés anote. Es decir, que el partido culmine 2-1, 3-2, 4-3, por citar ejemplos. Eso porque si el global se empata, el gol de visita como criterio de desempate jugaría a favor del equipo costarricense.
Tome en cuenta que el único escenario en el que esta serie se puede ir a tiempos extra y hasta penales, en caso de ser necesario, es si en el tiempo regular se produce un triunfo de Olimpia por 1-0. Si esto ocurriera, ya en la prórroga no aplica el gol de visita como criterio de desempate.
¿Y qué tiene que hacer Olimpia para clasificar? El equipo hondureño está obligado a ganarle a Cartaginés por dos goles de ventaja en tiempo regular. O forzar a tiempos extra y remontar la serie.
Freddy Sontay: ‘Ventaja es ventaja’
Freddy Sontay es el asistente técnico de Amarini Villatoro y al mediodía atendió a los periodistas Rodolfo Méndez y Anthony Porras de Columbia, en el hotel de concentración de Cartaginés en Honduras.
La primera consulta que le hicieron fue alusiva a que muchas personas lamentan que Cartaginés no concretara otro gol el miércoles pasado en el Estadio José Rafael Fello Meza.
Sin embargo, el auxiliar de los brumosos dijo que deben tomar en cuenta que a las semifinales llegaron los mejores cuatro equipos de Centroamérica.
“El gol de visitante como criterio de desempate en estas fases es muy importante y nosotros dijimos no vaya a ser que si vamos por el segundo, que honestamente lo queríamos, pero con aquello de que a usted lo condiciona un gol”, apuntó Freddy Sontay.
Contó que ellos lo hablan y creen que es mejor a veces empatar 1-1 que quedar 0-0, porque lo condicionan.
“Tenemos tres puntos, que es la victoria que tuvimos, no tuvimos un gol en contra y ahora las cosas cambian. De nada nos hubiera servido ir a buscar el segundo y quedar expuestos atrás.
”Se entiende a la gente, porque hubo aproximaciones y fallamos, pero ventaja es ventaja y más con ese criterio de desempate. No va a ser fácil, pero tenemos claro lo que hay que hacer acá”, aseguró el asistente de Amarini Villatoro.
La agenda de Cartaginés hoy
Amarini Villatoro ofrecerá la rueda de prensa de rigor organizada por Concacaf a las 5:30 p. m., en el Estadio José de la Paz Herrera. Y a las 6 p. m., Cartaginés hará el reconocimiento de cancha en ese reducto, en Tegucigalpa, Honduras.