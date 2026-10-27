¿Irá a la final de Centroamérica? Estos son los escenarios de Cartaginés ante Olimpia

El Club Sport Cartaginés se encuentra en Honduras y el equipo costarricense depende de sí para vivir una noche que quiere que sea de ensueño en Tegucigalpa. Ahí, los blanquiazules lucharán por dejar en el camino a Olimpia y acceder a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los brumosos ganaron 1-0 el juego de ida, con una anotación de Joaquín Alonso Hernández; pero a esta serie le queda mucha historia por escribirse. Y Cartaginés lo dará todo con tal de mantener su sueño de pelear por ser campeón de Centroamérica.

¿Cuáles son los escenarios? Cartaginés llega a la casa de Olimpia con ventaja, en un partido que desvelará a muchos, porque empezará a las 9 p. m.

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